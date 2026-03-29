Ο Αντόνιο Μπαντέρας πρωτοστάτης στη λιτανεία της Καθολικής Κυριακής των Βαΐων

Ο Αντόνιο Μπαντέρας ενώθηκε με τα πλήθη σε μια λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας στην Ισπανία, μια χώρα με έντονη καθολική παράδοση.

Αφού τραγούδησε έναν ύμνο μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, ο Μπαντέρας, ντυμένος με την παραδοσιακή στολή μετανοούντος σε έντονο μπεζ με σκούρες πράσινες λεπτομέρειες, έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει η πομπή με το άρμα πάνω στο οποίο οι βαστάζοι μεταφέρουν την Παναγία της αδελφότητάς του, «Δάκρυα και Χάρες».

Γνωστός για τη μακρά κινηματογραφική του πορεία στην Ισπανία και το Χόλιγουντ, ο Μπαντέρας συμμετέχει στη λιτανεία στη Μάλαγα, τη γενέτειρά του στη νότια Ισπανία, για περισσότερα από 20 χρόνια. «Βλέπω πάντα τις παραδόσεις της πατρίδας μου, την ταυτότητά μας και τον τρόπο που βιώνουμε τις γιορτές μας, και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο 65χρονος Μπαντέρας στους δημοσιογράφους.

Η Κυριακή των Βαΐων, η πρώτη σημαντική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, σηματοδοτεί τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα λίγες ημέρες πριν από τη Σταύρωσή του, την οποία οι Χριστιανοί τιμούν τη Μεγάλη Παρασκευή, και την Ανάστασή του την Κυριακή του Πάσχα.

Οι πόλεις της Ανδαλουσίας, Σεβίλλη και Μάλαγα, φιλοξενούν μερικές από τις πιο δημοφιλείς και εντυπωσιακές λιτανείες, με περίτεχνα διακοσμημένα άρματα και εκατοντάδες μετανοούντες, ενώ θρησκευτικές εκδηλώσεις κάθε είδους πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ισπανία.

Στην Καμπρά, μια μικρή πόλη στα κοντινά βουνά της Κόρδοβα, εκτός από τους πιστούς που συμμετέχουν κρατώντας παραδοσιακά βάγια, δώδεκα από αυτούς υποδύθηκαν τους αποστόλους του Ιησού, φορώντας μάσκες με τη μορφή τους.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, χιλιάδες μετανοούντες θα μεταφέρουν και θα συνοδεύουν τα παλαιά και σεβαστά αγάλματα του Ιησού και της Παναγίας πάνω σε μεγάλες εξέδρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες θα γεμίσουν τους δρόμους για να παρακολουθήσουν τις πομπές, τραγουδώντας ύμνους, ρίχνοντας λουλούδια ή τηρώντας σιωπηλή κατάνυξη.

Πηγή: skai.gr

