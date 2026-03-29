Όλα είναι έτοιμα... Οι επιπλέον δυνάμεις των Αμερικανών έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, με τις ειδικές μονάδες κατάληψης εδαφών να έχουν λάβει τις θέσεις τους, αναμένοντας τις εντολές των ανωτέρων τους -στην ουσία το «πράσινο φως» από τον Τραμπ- για να δράσουν.

Σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ, στην περιοχή πλέον βρίσκονται τουλάχιστον 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που σημαίνει ότι είναι 10.000 περισότεροι από τη συνηθισμένη δύναμη.

Όλα δείχνουν ότι τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ιράν, είναι έτοιμοι για μία χερσαία σύγκρουση, την ίδια στιγμή που τα σενάρια αναφορικά με τον σχεδιασμό των ΗΠΑ περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αποφασίσει μία χερσαία επιχείρηση στο Ιράν για δύο θεμελιακούς λόγους:

1)Για να έχει να επιδείξει μία μεγάλη νίκη και να βρει διέξοδο από τον πόλεμο

2)Για να αναλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και να εξομαλύνει την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, το Πεντάγωνο είναι προετοιμασμένο για επιχειρήσεις που μπορεί να κρατήσουν ακόμη και εβδομάδες στο έδαφος του Ιράν, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο θεωρείται ακραίο και σαφώς επικίνδυνο για τον αμερικανικό στρατό, καθώς μπορεί να κοστίσει πολλές ζωές στρατιωτών.

Αυτό που αποκλείουν στην Ουάσινγκτον, πάντα σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι μία επιχείρηση που θα συνιστά κανονική εισβολή στο Ιράν. Στο Πεντάγωνο φέρονται να έχουν καταστρώσει πολλά σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων, τα οποία σχεδίαζαν αρκετές εβδομάδες, πριν τα παρουσιάσουν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο i24News, Αμερικανός στρατιωτικός επιβεβαίωσε ότι τα στρατεύματα των ΗΠΑ είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση στην περιοχή και μάλιστα μέσα στα αμέσως επόμενα 24ωρα, τονίζοντας ότι ουσιαστικά αναμένουν το «πράσινο φως» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Πλέον εξαρτάται από την απόφαση του προέδρου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός στρατιωτικός υπό καθεστώς ανωνυμίας για ευνόητους λόγους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον προωθεί ταυτόχρονα τόσο τα στρατιωτικά της σχέδια επί του πεδίου, όσο και τη διπλωματία, περιγράφοντας με άλλα λόγια την τακτική που τονίζουν με έμφαση τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο, αλλά και οι άμεσοι συνεργάτες τους, τη λεγόμενη «διπλωματία μέσω της ισχύος».

Μεγάλη συζήτηση και ενδεχομένως ενδεικτική των προθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το λογοπαίγνιο του Αμερικανού προέδρου με τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποκάλεσε -προφασιζόμενος ότι έκανε... λάθος- «Στενά του Τραμπ». Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε αυτήν την περίπτωση, δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας, λέγοντας αμέσως μετά ότι «πολλοί μπορούν να πουν ότι ο πρόεδρος έκανε λάθος... με μένα δεν υπάρχουν λάθη». Με το... χιούμορ που χρησιμοποίησε στις δηλώσεις του, στην ουσία αποκάλυψε τις προθέσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ανάψει το «πράσινο φως» για τη χερσαία επιχείρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και πιθανότατα απομένει να διαπιστώσουμε ποια σενάρια έλαβαν την έγκρισή του και ποια θα εκδηλωθούν στο πεδίο.

Τα βασικά σενάρια είναι τρία:

1)Κατάληψη του νησιού Kharg ώστε να «γονατίσει» οικονομικά το Ιράν.

2)Κατάληψη των νησιών στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να αποκόψει τους Ιρανούς από το σημείο, να δώσει την ελευθέρας στη διέλευση των πλοίων και να στερήσει ένα βασικό και ισχυρότατο πλεονέκτημα της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

3)Μία χερσαία επιχείρηση βαθιά στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να αφαιρεθούν τα όποια πυρηνικά υλικά είναι προσβάσιμα.

Το τελευταίο σενάριο, κατά τους αναλυτές, συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες, ενώ η σκέψη για μία ευρύτερη εισβολή, μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί, διότι και οι αριθμοί των στρατευμάτων στην περιοχή δεν μπορούν να υποστηρίξουν μία τόσο μεγάλη επιχείρηση, σε μία τόσο μεγάλη και χώρα με σχεδόν 100 εκατομμύρια κατοίκους.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην αποτολμήσουν μία χερσαία επιχείρηση. Όπως τουλάχιστον διαρρέουν, έχουν λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση των δυνάμεών τους σε όλα τα επίπεδα τόσο στο νησί Kharg, όσο και στις νησίδες στα Στενά του Ορμούζ. Δεν διστάζουν, μάλιστα, να στείλουν μήνυμα στην Ουάσινγκτον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σας περιμένουμε...».

Όλα δείχνουν ότι η «ώρα μηδέν» για τον πόλεμο στο Ιράν πλησιάζει. Οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να «παίξουν» τα χαρτιά τους στο πεδίο. Το αποτέλεσμα θα κρίνει και τις εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Διότι ένας πόλεμος δεν κρατά για πάντα. Η κατάληξη οποιασδήποτε σύγκρουσης είναι πάντα σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης και αποτυπώνεται σε ένα χαρτί συμφωνίας ή συνθήκης.

Το ζητούμενο είναι ποια πλεονεκτήματα θα έχει στη διάθεσή της κάθε πλευρά και πως θα τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο της διαπραγμάτευσης...





Πηγή: skai.gr

