Η δημοτικότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μεταξύ των Αμερικανών παρουσιάζει σταθερή φθορά από τότε που έπεστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Αν και ένα μέρος αυτής της πτώσης θεωρείται συνηθισμένο για προέδρους που διανύουν τη δεύτερη θητεία τους, στην περίπτωση του Τραμπ αντικατοπτρίζει και τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής - ζητήματα που έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς σε σειρά εκλογικών επιτυχιών τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας εκλογικής ανάλυσης The Downballot, οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν κατά μέσο όρο 13% καλύτερη επίδοση σε επαναληπτικές εκλογές το 2025 σε σχέση με τα ίδια εκλογικά διαμερίσματα στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο πόλεμος στο Ιράν επιδείνωσε περαιτέρω τις οικονομικές ανησυχίες. Έρευνα της Ipsos έδειξε ότι το 43% των Αμερικανών ενέκρινε τη διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Μέχρι τις 23 Ιουνίου 2025, ωστόσο, το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο 35%, όπου και παρέμεινε περίπου μέχρι το τέλος του έτους.

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτιναχθεί κοντά στα 4 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ η αποδοχή του Τραμπ όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας υποχώρησε περαιτέρω στο 29%.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από οποιοδήποτε αντίστοιχο του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, οπότε οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν την εκτόξευση του πληθωρισμού μετά την πανδημία του Covid-19.

Η οικονομική ανασφάλεια είχε συμβάλει στην ήττα των Δημοκρατικών το 2024 και στην επικράτηση των Ρεπουμπλικανών τόσο στις εκλογές για την προεδρία όσο και για το Κογκρέσο. Πλέον φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά και τη συνολική αποδοχή του Τραμπ.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων του πολιτικού αναλυτή Nate Silver, ο Τραμπ απολάμβανε αποδοχή 52%. Αν και δεν επρόκειτο για «μήνα του μέλιτος» όπως σε άλλες προεδρίες, το ποσοστό αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να επικαλεστεί ισχυρή εντολή και να προωθήσει την ατζέντα του σε θέματα όπως η μετανάστευση, οι δασμοί, οι περικοπές δαπανών και η φορολογική μεταρρύθμιση.

Ωστόσο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η θετική εικόνα του είχε πέσει στο 42%, ενώ αυτή την εβδομάδα υποχώρησε περαιτέρω στο 40%.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ανησυχητική ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, που απέχουν μόλις 7 μήνες. Όσο παρατείνεται ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και τις τιμές, τόσο αυξάνεται ο πολιτικός κίνδυνος για τον πρόεδρο.

Στο συνέδριο Conservative Political Action Conference (CPAC) κοντά στο Ντάλας, όπου συγκεντρώθηκαν συντηρητικοί πολιτικοί και ψηφοφόροι, οι εκλογές του Νοεμβρίου αποτέλεσαν βασικό θέμα συζήτησης.

Ο υποψήφιος γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας Michael Whatley προειδοποίησε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την αριστερά να κερδίσει αυτόν τον εκλογικό κύκλο και να ανατρέψει την ατζέντα για την οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση επιστροφής των Δημοκρατικών στην εξουσία θα υπάρξουν «φάρσες, έρευνες και μια εκτός ελέγχου πολιτική ατζέντα».

Παρά τη φθορά, η πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ δεν ήταν πιο απότομη, πιθανώς επειδή η εκλογική του βάση συνεχίζει να τον στηρίζει, ακόμη και εν μέσω οικονομικών πιέσεων. Αυτό αποτυπώθηκε και στα στοιχεία του Pew Research Center.

Χαρακτηριστική ήταν η στάση υποστηρικτών του στο CPAC, όπως ο Paul Heere, που σχολίασε για την αύξηση των τιμών καυσίμων: «Είναι καλύτερα να πληρώσουμε περισσότερα τώρα παρά πολύ περισσότερα αργότερα».

Δημοσκόπηση του Quinnipiac University έδειξε ότι το 86% των Ρεπουμπλικανών στηρίζει τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν και το 80% εγκρίνει τον τρόπο που τη διαχειρίζεται ο Τραμπ. Στο σύνολο των ψηφοφόρων, τα ποσοστά αυτά πέφτουν στο 39% και 34% αντίστοιχα.

Οι Δημοκρατικοί έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιταχθεί σε όλες τις κινήσεις που έχει κάνει ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία. Πλέον όμως φαίνεται ότι και οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι αρχίζουν να απομακρύνονται.

Δεδομένου ότι οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι ήταν καθοριστικοί για τη νίκη του Τραμπ το 2024, η αλλαγή στάσης τους ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη. Αν δεν μεταβληθούν οι σημερινές πολιτικές ισορροπίες, η αποστροφή τους θα μπορούσε να συμβάλει σε μια ενδεχόμενη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

