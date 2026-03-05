Η Κύπρος προσπαθεί να διατηρήσει την εξάμηνη προεδρία της στην ΕΕ, αναπροσαρμόζοντας το πρόγραμμα των σημαντικών συναντήσεων, την ώρα που βρίσκεται σε συναγερμό για επιθέσεις ιρανικών drones.

Όπως αναφέρει το Politico, το νησιωτικό κράτος -το τρίτο μικρότερο της ΕΕ και το κοντινότερο μέλος του μπλοκ στη Μέση Ανατολή- έχει γίνει στόχος αντιποίνων της Τεχεράνης, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, οι Κύπριοι πολιτικοί και αξιωματούχοι επιμένουν ότι η χώρα τους έχει επηρεαστεί ελάχιστα και ότι αυτό δεν θα επηρεαστεί η προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ.

«Η κυπριακή προεδρία συνεχίζει το έργο της όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε Κυπριακός αξιωματούχος στο Politico. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να έχουμε στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη, προσαρμόζοντας τη δράση μας όπου είναι απαραίτητο».

Η Κύπρος αναγκάστηκε να αναβάλει τη συνάντηση των 27 υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, με σκοπό να συζητήσουν τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και την πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προς την ένταξη στην Ένωση.

Επίσης ακυρώθηκε μια συνεδρίαση των υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, με την ENISA -την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ- να επιβεβαιώνει ότι η διάσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο θέρετρο της Αγίας Νάπας θα αναβληθεί, χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Μια σύνοδος κορυφής για τις σπάνιες ασθένειες που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ακυρώθηκε επίσης.

«Αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ατζέντα της ΕΕ», δήλωσε ένας διπλωμάτης από χώρα της Ένωσης. «Από την ενέργεια έως τις μεταφορές και τη μετανάστευση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τεράστιες και τα σχέδια της Κύπρου για την προεδρία της ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν», ανέφερε.

Το Politico σημειώνει πως η Ελλάδα έστειλε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, μετά την επίθεση ιρανικών drones σε βρετανικές βάσεις στο νησί, ενώ η Γαλλία έστειλε φρεγάτες και δεσμεύτηκε να παράσχει επιπλέον συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση του στρατηγού Εμπραχίμ Τζαμπάρι, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ότι «θα εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους προς την Κύπρο, ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές βάσεις τους».

Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το νησί, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε την Τετάρτη τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους.

Η Κύπρος διαδραματίζει εδώ και καιρό σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, προτείνοντας μάλιστα πέρυσι το δικό του σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα.

Όταν ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ στην αρχή του έτους, η αναπληρώτρια υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Μαριλένα Ραουνά, δήλωσε ότι θα ήταν μια ευκαιρία «να παρουσιάσουμε τη χώρα όπως είναι σήμερα — σταθερή, ανθεκτική, με μια από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες — και τα πλεονεκτήματά μας ως το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή μας».

Ωστόσο, με την περιοχή να κινδυνεύει από τις επιθέσεις του Ιράν, οι εθνικοί ηγέτες έχουν να διαχειριστούν περισσότερα από την ατζέντα των Βρυξελλών.

«Είναι μια μικρή περιοχή σε επισφαλή θέση», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Είναι κατανοητό ότι θα επικεντρωθούν λιγότερο στην προεδρία και περισσότερο στην εθνική ασφάλεια».

Ωστόσο, διπλωμάτες αναφέρουν ότι η ομάδα της Κύπρου, η οποία αριθμεί περισσότερα από 250 μέλη στο γραφείο της αντιπροσωπείας της στην ΕΕ, συνεχίζει να προωθεί τη νομοθεσία, συντονίζοντας παράλληλα την αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο.

Η προεδρία κάλεσε τους πρέσβεις την Κυριακή για να συζητήσουν την κατάσταση και συγκάλεσε συνεδρίαση της ανώτατης επιτροπής έκτακτης ανάγκης, της Ομάδας Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Πολιτικών Κρίσεων, την Τρίτη. Έχουν επίσης κληθεί εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν την απομάκρυνση των πολιτών της ΕΕ από τη Μέση Ανατολή.

Η προεδρία είναι «μεγάλη υπόθεση» για την Κύπρο από διπλωματική άποψη, δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ, σημειώνοντας πως «είναι πραγματικά ατυχές που αυτό συμβαίνει εν μέσω της προεδρίας: ένας πόλεμος στα σύνορα της ΕΕ. Αλλά (οι Κύπριοι) έχουν δείξει πραγματικό επαγγελματισμό».

Πηγή: skai.gr

