Συναγερμός για νέα «απειλή σε εξέλιξη» σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη «μεγαλόνησο», ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή και εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράθυρα και να παραμείνουν στα σπίτια τους και σε ασφαλή σημεία.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το κυπριακό Philnews, ο συναγερμός σήμανε μετά τον εντοπισμό ύποπτου εναέριου αντικειμένου, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή και ότι ενεργοποιήθηκαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά η ανάρτησή του στο X:

«ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

Πηγή: skai.gr

