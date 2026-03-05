ΗΠΑ - Βενεζουέλα ανακοίνωσαν συνεργασία για εξορύξεις ορυκτών και σπάνιων γαίων

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, και ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ανακοίνωσαν συνεργασία για τις εξορύξεις στη χώρα.

Ο Μπέργκαμ, ο οποίος ηγείται του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τη Ροντρίγκες στο προεδρικό μέγαρο στο Καράκας. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη υπουργού των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Όπως αναφέρει το BBC, η Βενεζουέλα έχει ήδη τροποποιήσει τη νομοθεσία της ώστε να επιτρέψει περισσότερες ξένες επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα. Τώρα η κυβέρνηση σχεδιάζει παρόμοιες μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της εξόρυξης.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για τη συνεργασία ΗΠΑ–Βενεζουέλας, αλλά ο ηγέτης του Κογκρέσου της χώρας —και αδελφός της Ροντρίγκες— δήλωσε πως οι μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψουν σε «μεγάλες ξένες εταιρείες» να εξορύσσουν ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Εκτός από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, η Βενεζουέλα είναι πλούσια σε χρυσό, διαμάντια, σημαντικά ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Στη χώρα υπάρχει εκτεταμένη παράνομη εξόρυξη, με πολλούς περιβαλλοντολόγους να καταδικάζουν την αποψίλωση των δασών και τη ρύπανση. Πολλές εγκληματικές συμμορίες ασχολούνται επίσης με τις παράνομες εξορύξεις, ενώ οι κατηγορίες για πολιτική διαφθορά βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Μαδούρο και άλλα μέλη της κυβέρνησής του ότι ηγούνται μιας εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε δραστηριότητες όπως η παράνομη εξόρυξη και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Μπέργκαμ και της Ροντρίγκες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κάνει «εξαιρετική δουλειά» και συνεργάζεται καλά με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν «υπέροχες σχέσεις» και ότι οι ΗΠΑ θα επωφεληθούν από τα «εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου».

Ο Τραμπ είπε επίσης πως οι ΗΠΑ «θα κάνουν υπέροχη τη ζωή για τον λαό της Βενεζουέλας».

Η Ντέλσι Ροντρίγκες προέτρεψε τους βουλευτές να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις στη χώρα.

Είπε επίσης ότι «παίρνουμε άριστα σε όλα... 20 στα 20», μια προφανής αναφορά στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες με τη συνεργασία της Βενεζουέλας μέχρι στιγμής.

Ο Μπέργκαμ συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους του τομέα των ορυχείων και από τις δύο χώρες. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεκάδες «αμερικανικές εταιρείες είναι σήμερα μαζί μας, μερικές από τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες και καλύτερες εταιρείες εξόρυξης και ορυκτών στον κόσμο».

Πρόσθεσε ότι αντιπροσωπεύουν επενδύσεις «δισεκατομμυρίων δολαρίων» και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, με υψηλές αποδοχές.

