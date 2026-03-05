Πριν από λίγο, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα κύμα επιθέσεων βάσει πληροφοριών στη Βηρυτό εναντίον αρκετών κέντρων διοίκησης που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Μεταξύ των κέντρων διοίκησης που στοχεύτηκαν ήταν ένα κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιούσε η αεροπορική μονάδα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την πραγματοποίηση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και Ισραηλινών πολιτών, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πριν από τις επιθέσεις, ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου βλάβης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων, χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και εναέριας επιτήρησης.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λειτουργούν με αποφασιστικότητα και δύναμη εναντίον της Χεζμπολάχ ως αποτέλεσμα της απόφασης της τρομοκρατικής οργάνωσης να επιτεθεί σκόπιμα στο Ισραήλ για την υπεράσπιση του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα ανεχθούν να πάθει κάτι κανείς από τους κατοίκους του Κράτους του Ισραήλ» διαμηνύεται.

Πηγή: skai.gr

