Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κύπρος: Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 για ύποπτο αντικείμενο - Δείτε βίντεο

Σήμανε συναγερμός το πρωί και στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, με το προσωπικό να οδηγείται προληπτικά στα υπόγεια 

F16

Συναγερμός το πρωί στην Κύπρο, μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα drone, με κατεύθυνση το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Άμεσα, απογειώθηκαν και τα ελληνικά F-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες, αναφέρει ο Φιλελεύθερος. 

Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε και ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας πως εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», σημείωσε. 

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: F16 Κύπρος Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark