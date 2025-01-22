Ο Παναμάς διαμαρτύρεται στον ΟΗΕ μετά τις απειλές του Τραμπ για τη Διώρυγα

Η παναμαϊκή κυβέρνηση εξέφρασε χθες Τρίτη στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την ανησυχία της για την πρόθεση που εξέφρασε δημόσια επανειλημμένα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Διώρυγα του Παναμά.

Σε επιστολή της στον κ. Γκουτέρες, η αντιπροσωπεία του Παναμά στον διεθνή οργανισμό έκρινε ότι οι δηλώσεις του κ. Τραμπ στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία του προχθές Δευτέρα είναι «ανησυχητικές».

«Ζητούμε τις καλές υπηρεσίες σας για να επιδοθεί αυτή η επιστολή στα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», του οποίου ο Παναμάς είναι κράτος-μη μόνιμο μέλος από την 1η Ιανουαρίου, σημειώνεται στο κείμενο που διανεμήθηκε στον Τύπο από την παναμαϊκή διπλωματία.

Στην ομιλία του προχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι η Ουάσιγκτον θα «ανακτήσει» τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η Διώρυγα, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, εγκαινιάστηκε το 2014 και ο έλεγχός της παραδόθηκε στον Παναμά το 1999, δυνάμει συμφωνίας που είχε κλείσει με τη χώρα ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ.

Ο Ρεπουμπλικάνος μόλις επέστρεψε στην εξουσία στις ΗΠΑ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η χώρα του υφίσταται «άδικη» μεταχείριση από τον Παναμά και ότι το «δώρο» αυτό δεν έπρεπε να είχε «δοθεί» ποτέ στη χώρα. «Οι υποσχέσεις που μας είχε δώσει ο Παναμάς δεν τηρούνται» πέταξε επιμένοντας πως τα κόστη διέλευσης των αμερικανικών πλοίων είναι διογκωμένα, παρά τις κατηγορηματικές διαπραγματεύσεις της αρμόδιας αρχής.

Και «πάνω απ’ όλα, η Κίνα εκμεταλλεύεται τη Διώρυγα του Παναμά, και δεν τη δώσαμε στην Κίνα, τη δώσαμε στον Παναμά. Και θα την ξαναπάρουμε πίσω», πέταξε, χωρίς να ξεκαθαρίσει πώς.

Λίγες ημέρες προτού αναλάβει την εξουσία, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τραμπ δεν απέκλεισε τη χρήση βίας προς αυτό.

