Με δημοτικότητα γύρω στο 47% ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα και την Τρίτη. Το ποσοστό είναι πάντως υψηλότερο από ό,τι ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια της προηγούμενης προεδρικής θητείας του Τραμπ (2017-2021).

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης δυσαρέσκεια για ορισμένες από τις πρώτες ενέργειές του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έπρεπε να απονείμει χάρη σε καταδικασθέντες για την επίθεση της 6ης Ιουλίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ενώ μόλις το 29% ενέκρινε τις παρεμβάσεις του στο δικαστικό σύστημα.

Πιο θετική υπήρξε η ανταπόκριση στη διαχείριση του μεταναστευτικού, όπου το 46% ενέκρινε τις κινήσεις Τραμπ. Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης είναι ζήτημα που πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Περίπου το 58% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να μειώσουν δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που επιτρέπεται να αιτηθούν άσυλο στα σύνορα».

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι πιθανό να προκαλέσει αναταράξεις στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους εταίρους τους. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν πάντως ελάχιστη υποστήριξη σε σχέδια για επιβολή υψηλών δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα ή για εδαφική επέκταση.

Μόλις το 16% των ερωτηθέντων συμφώνησε με την ιδέα του Τραμπ να αγοράσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία από τη Δανία, ενώ η Κοπεγχάγη ξεκαθάρισε πως το μεγαλύτερο νησί του κόσμου δεν είναι προς πώληση.

Το 29% συμφώνησε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ανακτήσουν τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Παναμά ότι εκχώρησε τη διαχείριση της διώρυγας στην Κίνα, κάτι που αρνείται η παναμέζικη κυβέρνηση.

Η δημοσκόπηση των Ipsos/Reuters διεξήχθη διαδικτυακά με τη συμμετοχή 1.077 ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο και το περιθώριο σφάλματος είναι ±4%.

Πηγή: skai.gr

