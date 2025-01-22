Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, «βαθιά ανήσυχος» για τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία, κάλεσε χθες Τρίτη να τερματιστούν «αμέσως οι βίαιες ενέργειες εναντίον του άμαχου πληθυσμού», τονίζει ανακοίνωση Τύπου η οποία δημοσιοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον εκπρόσωπό του.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει τους φόνους αμάχων, συμπεριλαμβανομένων πρώην μαχητών που υπέγραψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών ηγετών», σύμφωνα με το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο κήρυξε προχθές Δευτέρα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων παρατάξεων ανταρτών και επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας με πάνω από εκατό νεκρούς, οι οποίες εξανάγκασαν άλλους 20.000 και πλέον ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

