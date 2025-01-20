Πρόεδρος του Παναμά απαντά στον Τραμπ: Η διώρυγα θα παραμείνει δική μας

Η διώρυγα «είναι και θα παραμείνει» υπό τον έλεγχο του Παναμά, επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, απαντώντας στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος κατά την ομιλία μετά την ορκωμοσία του είπε ότι οι ΗΠΑ «θα πάρουν πίσω τη Διώρυγα του Παναμά».

«Οφείλω να απορρίψω κατηγορηματικά τα σχόλια του προέδρου (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ… η διώρυγα ανήκει και θα εξακολουθήσει να ανήκει στον Παναμά», υπογραμμίζει ο Μουλίνο σε δήλωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Τραμπ είχε απειλήσει πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας υποδομής που συνδέει δυο ωκεανούς εάν δεν μειωθούν τα τέλη που πληρώνουν τα αμερικανικά πλοία, κατηγορώντας την Κίνα ότι ελέγχει τη λειτουργία της διώρυγας.

Η Διώρυγα του Παναμά κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ κι εγκαινιάστηκε το 1914. Πέρασε στα χέρια του Παναμά την 31η Δεκεμβρίου 1999, δυνάμει συμβάσεων που είχαν υπογράψει το 1977 ο αμερικανός πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ και ο εθνικιστής ηγέτης της χώρας της κεντρικής Αμερικής Ομάρ Τορίχος.

Εάν ο Παναμάς υποχωρούσε, αν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του Αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραχωρώντας προνομιακές τιμές στα αμερικανικά πλοία που διέρχονται από τη Διώρυγα, θα προκαλείτο «χάος», ανέφερε στις 9 Ιανουαρίου ο επικεφαλής της αρχής που διαχειρίζεται τη στρατηγικής σημασίας υποδομή, ο Ρικάουρτε Βάσκες Μοράλες, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στη Wall Street Journal.

«Οι κανόνες είναι οι κανόνες, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις για τους Κινέζους, για τους Αμερικανούς ή για οποιονδήποτε άλλον, αυτό θα αντίκειτο προς τη συμφωνία ουδετερότητας, προς το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσε σε χάος», τόνισε ο κ. Βάσκες Μοράλες στην αμερικανική οικονομική εφημερίδα.

Της ευκαιρίας δοθείσης, διέψευσε κατηγορηματικά πως το Πεκίνο ασκεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιρροή στη λειτουργία της Διώρυγας: «Η Κίνα δεν έχει καμιά ανάμιξη στη λειτουργία μας», ξεκαθάρισε.

Παναμάς: Έλεγχος του κινεζικού φορέα εκμετάλλευσης λιμένων

Στο μεταξύ, οι αρχές του Παναμά ξεκίνησαν έλεγχο της εταιρείας που συνδέεται με την Κίνα και ελέγχει δύο λιμάνια που γειτνιάζουν με τη διώρυγα του Παναμά.

Οι αρχές έστειλαν τη Δευτέρα μια ομάδα ελεγκτών στα τοπικά γραφεία της Panama Ports Company, θυγατρικής της Hutchinson Port Holdings με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για να ξεκινήσει την έρευνά της, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο έλεγχος γίνεται καθώς ο Τραμπ κατηγορεί τον Παναμά ότι επιτρέπει στην Κίνα να παρεμβαίνει στη διώρυγα. Στην ομιλία του τη Δευτέρα μετά την ορκωμοσία του, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Κίνα εκμεταλλεύεται την πλωτή οδό και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα την πάρει πίσω.

Η κυβέρνηση του Παναμά έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε κινεζική παρουσία στη διώρυγα και ο Τραμπ δεν έχει ακόμη παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να το διαψεύδει.

