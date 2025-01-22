Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως είναι «πιθανή» η επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας αν η Μόσχα δεν διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτό μοιάζει πιθανό» είπε ο Ρεπουμπλικάνος, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως «ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει ποτέ» αν ήταν εκείνος πρόεδρος το 2022.

Ανέφερε ακόμη πως η Ουάσιγκτον θα «εξετάσει» το ζήτημα της συνέχισης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και άλλης στο Κίεβο, που ανήλθε σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Μιλάμε με τον (ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σημείωσε. «Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα με τον (ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν, και θα δούμε τι θα γίνει».

Εξάλλου ο πρόεδρος Τραμπ, που υποσχόταν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πως θα βάλει τέλος στον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες, καταφέρθηκε ξανά εναντίον της ΕΕ, που θα έπρεπε κατ’ αυτόν «να πληρώνει πολλά περισσότερα από όσα το τρέχον διάστημα» για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού, κατ’ αυτόν.

Προχθές Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικάνος φάνηκε αποφασισμένος να αυξήσει την πίεση, κρίνοντας πως η Ρωσία θα οδηγηθεί σε «καταστροφή» αν δεν διαπραγματευτεί και κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή ειρήνης με την Ουκρανία.

Αναφερόμενος στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι έκρινε πως «θέλει συμφωνία», ενώ επανέλαβε την εκτίμηση πως πως ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου είναι πολύ υποτιμημένος.

Πηγή: skai.gr

