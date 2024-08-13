Ο ουκρανικός στρατός προωθήθηκε κατά 800 τετρ. χλμ. στο Κουρσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί κατά 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ, σύμφωνα με ρωσικές πηγές τις οποίες συγκέντρωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) και αναλύθηκαν σήμερα από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ελέγχει 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους σε αυτήν την περιφέρεια. Έπειτα από μήνες υποχώρησης στο ανατολικό μέτωπο, η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου τη μεγαλύτερη διασυνοριακή επίθεσή της εναντίον της Ρωσίας, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Συγκριτικά, η Ρωσία προχώρησε κατά 1.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός του ουκρανικού εδάφους από τις αρχές του έτους. Οι ουκρανικές αντεπιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας κατά την ίδια περίοδο δεν της απέφεραν παρά μόνο 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η μεγάλη, αποτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023 επέτρεψε στο Κίεβο να ανακαταλάβει περίπου 250 τετρ. χλμ. στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια.

Ωστόσο, η προέλαση των Ρώσων στο ουκρανικό έδαφος δεν σταμάτησε μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της 6ης Αυγούστου: ο ρωσικός στρατός κατέλαβε άλλα 69 τετρ. χλμ. εδαφών από την ημέρα αυτή και συνολικά 111 τετρ. χλμ. από τις αρχές του μήνα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα 201 τετρ. χλμ. που κατέλαβε τον Ιούλιο.

Συνολικά, μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία κατέλαβε 65.891 τετρ. χλμ. ουκρανικού εδάφους (δεδομένα μέχρι τη 12η Αυγούστου). Μαζί με την προσαρτημένη Κριμαία (2014) και τις ζώνες της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονταν ήδη από τη Μόσχα πριν από τον πόλεμο, η Ρωσία έχει καταλάβει 108.070 τετρ. χλμ. ή το 18% της Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα.

Οι υπολογισμοί του Γαλλικού Πρακτορείου έγιναν με βάση τις καθημερινές ανακοινώσεις του ISW, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται σε δημόσιες πληροφορίες και από τις δύο πλευρές και στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

