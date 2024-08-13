Ουκρανία: Το Κουρσκ «θα πιέσει» τη Ρωσία για ειρήνη

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική σύνοδο, αφού δεν θα το έκανε οικειοθελώς.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Ποντολιάκ είπε ότι μια από τις μεθόδους εξαναγκασμού είναι οι ενέργειες στο πεδίο της μάχης, αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

«Οι απλές εκκλήσεις προς τη Ρωσία δεν έχουν αποτέλεσμα, μόνο ένα σύνολο εργαλείων εξαναγκασμού θα έχει», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.