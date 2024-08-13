Ιράν: «Παίζει με τα νεύρα» της Δύσης και ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ

Εντείνονται, ώρα με την ώρα, οι φόβοι για επικείμενη ιρανική επίθεση στο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη στα τέλη του περασμένου μήνα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για διάσταση απόψεων μεταξύ του «μετριοπαθούς» προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και των «σκληροπυρηνικών» Φρουρών της Επανάστασης που επιθυμούν «επίθεση εδώ και τώρα», σαφώς σκληρότερη αυτής του Απριλίου, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη θεώρηση της κατάστασης.



Σύμφωνα με αυτή, η Τεχεράνη «παίζει με τον χρόνο», αλλά και με τα νεύρα του Ισραήλ και των Δυτικών, επιθυμώντας την κόπωσή τους, καθώς θα βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής. «Το Ιράν θα επιλέξει τον χρόνο και τον τρόπο της επίθεσης… Το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει επίθεση» ανέφερε χαρακτηριστικά αναλυτής, την ίδια στιγμή που έγινε γνωστό ότι ματαιώθηκε το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εντείνοντας τις εκτιμήσεις περί άμεσου χτυπήματος από το Ιράν.



Πάντως, σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν, και κάλεσαν την Τεχεράνη «να εγκαταλείψει τις συνεχιζόμενες απειλές της για στρατιωτική επίθεση εναντίον Ισραήλ».



Όμως το Ιράν την Τρίτη απέρριψε κατηγορηματικά τις εκκλήσεις των Δυτικών να υποχωρήσει σε κάτι που είναι «ζήτημα τιμής» γι' αυτό.

«Ένα τέτοιο αίτημα στερείται πολιτικής λογικής, αντιβαίνει στις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και συνιστά δημόσια και πρακτική υποστήριξη για το Ισραήλ», δήλωσε ο Νάσερ Καναάνι, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την Τρότη, ωστόσο, διαρροές από την Τεχεράνη έστειλαν μήνυμα στο Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθεί μία επίθεση, είναι να συμφωνηθεί κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Το πεδίο ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά θωλό, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα, τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά.



Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι σημείωσε ότι η ιρανική επίθεση «θα μπορούσε να συμβεί ίσως και μέσα στην εβδομάδα», αλλά ότι ήταν «δύσκολο να εξακριβωθεί» πώς θα υλοποιηθεί αυτή η επίθεση.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια σημαντική σειρά επιθέσεων», προιδοποίησε ο Κίρμπι, μιλώντας στους δημοσιογράφους.



Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιρανό πρόεδρο το βράδυ της Δευτέρας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον προέτρεψε να μην επιτεθεί στο Ισραήλ, και του είπε ότι ο πόλεμος «δεν ήταν προς το συμφέρον κανενός».



Ο Στάρμερ προειδοποίησε τον Πεζεσκιάν ότι υπήρχε «σοβαρός κίνδυνος λανθασμένων υπολογισμών», και κάλεσε το Ιράν να «απόσχει από επίθεση στο Ισραήλ», σύμφωνα με τη συνομιλία που έδωσε στη δημοσιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το τηλεφώνημα ήρθε αφού ο ισραηλινός στρατός τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού τη Δευτέρα το βράδυ για μια πιθανή ιρανική επίθεση που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο. Οι ισραηλινές δυνάμεις μάχονται ήδη με μαχητές που χρηματοδοτούνται από το Ιράν, δηλαδή τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τη Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα του Λιβάνου και τους Χούθι στην Υεμένη.



Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προέτρεψαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο λόγω των φόβων ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στα αντίποινα της Τεχεράνης και να πυροδοτήσει μια σοβαρή απάντηση από το Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

