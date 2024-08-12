Κουρσκ: Η Ουκρανία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, η Ρωσία αναγκάζεται να αλλάξει στρατηγική

Η επιχείρηση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κουρσκ επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να αναλάβουν, τουλάχιστον προσωρινά, την πρωτοβουλία του πεδίου μάχης σε μια περιοχή της πρώτης γραμμής, και να αμφισβητήσουν την πρωτοβουλία της Ρωσίας σε όλο το θέατρο του πολέμου αναφέρει σε ανάλυσή του το ISW (Ινστιτούτο για τη μελέτη του Πολέμου).



Η ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιφέρεια Κουρσκ και περαιτέρω πιθανές ουκρανικές διασυνοριακές εισβολές αναγκάζουν το Κρεμλίνο και τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να αποφασίσουν αν αντιλαμβάνονται τα, μήκους χιλιομέτρων, διεθνή σύνορα με τη βορειοανατολική Ουκρανία ως μια πρώτη γραμμή που πρέπει να υπερασπιστεί η Ρωσία, αντί για μια αδρανή περιοχή του θεάτρου του πολέμου όπως την αντιμετώπιζαν από το φθινόπωρο του 2022.



Η απάντηση της Μόσχας μπορεί να απαιτήσει από τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να εξετάσει τις απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού και υλικού για την υπεράσπιση των διεθνών συνόρων ως μέρος του σχεδιασμού της εκστρατείας της σε όλο το θέατρο του πολέμου, και ως εκ τούτου μπορεί να επιβάλει μακροχρόνιους επιχειρησιακούς περιορισμούς που η Ρωσία προηγουμένως δεν αντιμετώπιζε.



Η ρωσική στρατιωτική διοίκηση αντιμετώπισε ουσιαστικά τα διεθνή σύνορα με τη βορειοανατολική Ουκρανία ως το αδρανές μέτωπο του θεάτρου του πολέμου μετά τη ρωσική απόσυρση από τις περιφέρειες Κιέβου, Τσερνιχίφ και Σούμι την άνοιξη του 2022 και την ουκρανική απελευθέρωση σημαντικού εδάφους στην Περιφέρεια του Χαρκόβου το φθινόπωρο του 2022. Οι ρωσικές και οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες δολιοφθοράς και αναγνώρισης, έμμεσα πυρά και διασυνοριακά χτυπήματα κατά μήκος των συνόρων από το φθινόπωρο του 2022, αλλά καμία από αυτές τις δραστηριότητες ρουτίνας δεν φαινόταν να δημιουργεί ευρύτερες ρωσικές επιχειρησιακές ανησυχίες για την υπεράσπιση του ρωσικού εδάφους στην περιοχή.





Δορυφορικά πλάνα και ρωσικές και ουκρανικές αναφορές από τις 10 και 11 Αυγούστου δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν δυτικά και βορειοδυτικά στην περιφέρεια Κουρσκ, αν και ρωσικές πηγές ισχυρίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σταθεροποιήσει την κατάσταση.



Η βιαστικά συγκεντρωμένη και ανομοιογενής ομάδα ρωσικών δυνάμεων που απαντά στην ουκρανική εισβολή στην περιφέρεια Κουρσκ αποτελείται από ρωσικές μονάδες που είναι πιθανώς χαμηλότερης δυναμικότητας από τη θεωρητική τελική τους ισχύ και είναι κακώς προετοιμασμένες για τη δημιουργία κοινών δομών διοίκησης και ελέγχου που είναι απαραίτητες για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.



Η ανάπτυξη τάγματος και μονάδων κατώτερου επιπέδου από τη Ρωσία, αντί για πλήρεις ταξιαρχίες και συντάγματα, για την άμυνα στην Περιφέρεια Κουρσκ πιθανότατα συμβάλλει στη δυσκολία των ρωσικών δυνάμεων να αντιδράσουν αποτελεσματικά.



Ρώσοι αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι ουκρανικές κινητές ομάδες προχώρησαν πάνω από 25 χιλιόμετρα στο Μπελόφσκι της περιφέρειας Κουρσκ τη νύχτα της 10ης προς 11 Αυγούστου, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οι ομάδες παραμένουν στην περιοχή ή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν πέρα από την άμεση συνοριακή περιοχή του Μπελόφσκι.



Ο αναφερόμενος γρήγορος ουκρανικός ελιγμός στο Μπελόφσκι υποδηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων παραμένουν ανεπαρκώς προετοιμασμένες για να ανταποκριθούν σε περαιτέρω ουκρανικές διασυνοριακές εισβολές.



Ένας κορυφαίος Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις μείωσαν κάπως την ένταση των επιθέσεων στην ανατολική Ουκρανία, αλλά ότι κατά τα άλλα η κατάσταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη εν μέσω της ουκρανικής επιχείρησης στο Κουρσκ, παρατήρηση η οποία είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις του ISW για τον ρωσικό επιθετικό ρυθμό σε όλο το θέατρο του πολέμου.

«Χιλιάδες» στρατιωτικοί συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε στο μεταξύ ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ενώ η Μόσχα διαβεβαίωσε από την πλευρά της πως πλέον «σταμάτησε» την προέλαση βαθύτερα στο έδαφός της μονάδων του Κιέβου. Την ίδια στιγμή πάντως, υπάρχουν αναφορές ότι Ουκρανοί μπήκαν στις πόλεις Μαρτινόφκα και Γκορντέεφκα.

