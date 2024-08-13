Ιράν: Ο Πεζεσκιάν επέμεινε στις επιλογές του για το υπουργικό

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται σφοδρή κριτική αναφορικά με τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του, προτού ακόμη το ιρανικό κοινοβούλιο δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. Η επιλογή ορισμένων συντηρητικών υπουργών δεν συνάδει, σύμφωνα με τους επικριτές, με τη μεταρρυθμιστική πορεία που υποσχέθηκε προεκλογικά πως θα ακολουθούσε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο νέος πρόεδρος απάντησε στους επικριτές του πως, παρότι είναι ανοικτός σε κριτική, πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στους υπουργούς. «Περιμένετε να πιάσει δουλειά το υπουργικό συμβούλιο και να του ασκήσετε κριτική βάσει των πεπραγμένων του», έγραψε σήμερα ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πεζεσκιάν υποχρεώθηκε από το κοινοβούλιο – στο οποίο κυριαρχούν οι σκληροπυρηνικοί – να συμπεριλάβει συγκεκριμένα ονόματα στη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ παραιτήθηκε χθες Δευτέρα, μόλις 11 ημέρες μετά τον διορισμό του. Αποκάλυψε πως δεν είχε συμφωνήσει με την επιλογή τουλάχιστον επτά εκ των 19 υπουργών και έτσι αποφάσισε να παραιτηθεί και να αφοσιωθεί στο ακαδημαϊκό του έργο.

Ο Ζαρίφ διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από το 2013 έως το 2021 και, ως επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, κατάφερε να συνάψει το 2015 τη διεθνή συμφωνία με τις έξι μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μαζί με αυτόν και μια νέα ομάδα διπλωματών, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ήλπιζε να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα με στόχο την άρση των κυρώσεων που παραλύουν την ιρανική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

