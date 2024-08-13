Η Λετονία ενισχύει την Ουκρανία με 500 drones

Η Λετονία θα παραδώσει σύντομα εκατοντάδες drones στην Ουκρανία προκειμένου να την ενισχύσει στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα ανακοίνωσε πως έχει συγκεντρώσει περίπου 500 drones διαφόρων τύπων από κατασκευαστικές εταιρείες της Λετονίας, τα οποία θα σταλούν στο Κίεβο.

Παράλληλα, η λετονική κυβέρνηση αποφάσισε να παραδώσει 30 μεταχειρισμένα περιπολικά στην ουκρανική αστυνομία.

Τον Ιούλιο, η Λετονία είχε ανακοινώσει πως σκόπευε να παραδώσει σταδιακά στην Ουκρανία περισσότερα από 2.500 drones, συνολικής αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπουργείο Άμυνας είχε επισημάνει πως θα κατασκευάζονταν από επτά λετονικές εταιρίες.

Δυόμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των δυτικών συμμάχων της.

Μαζί με τη Βρετανία, η Λετονία έχει ηγετικό ρόλο σε μια διεθνή πρωτοβουλία με στόχο την κατασκευή ενός εκατομμυρίου drones τα οποία θα ενισχύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

