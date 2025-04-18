Ο Όρμπαν «βλέπει» διμερή συμφωνία Ουγγαρίας - ΗΠΑ εντός εξαμήνου

Η Ουγγαρία αναμένει να υπογράψει μια επιχειρηματική συμφωνία με τις ΗΠΑ σε έξι μήνες που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στον ιστότοπο ot.hu αργά την Πέμπτη.

«Είμαστε σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για οικονομικά ζητήματα που θα ήταν επωφελή για εμάς. Οι δασμοί θα είναι αρνητικοί για εμάς, αλλά διαπραγματευόμαστε άλλες οικονομικές συμφωνίες για να αντισταθμίσουμε αυτούς τους δασμούς» δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του.

