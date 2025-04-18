Η κυβέρνηση στην Κολομβία κήρυξε το τέλος της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με ενεργή οργάνωση ανταρτών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε χθες Πέμπτη ο Τύπος.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την οργάνωση Γενικό Επιτελείο Ταγμάτων και Μετώπων (EMBF), συμμαχίας ομάδων διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), εφαρμοζόταν για ενάμισι χρόνο, αλλά δεν ανανεώθηκε, σύμφωνα με έγγραφο του γραφείου της Επιτρόπου Ειρήνης της κυβέρνησης του προέδρου Γουστάβο Πέτρο που δημοσίευσε η εφημερίδα El Espectador.

Μολαταύτα, η επίτροπος Μαρία Πας Λάρα Καμάτσο διαβεβαίωσε πως οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το EMBF θα συνεχιστούν.

Η ισχύς της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που εφαρμοζόταν από τον Οκτώβριο του 2023, εξέπνευσε τη 15η Απριλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo, άλλες ομάδες ενόπλων, που δεν συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία, εκμεταλλεύτηκαν την κατάπαυση του πυρός για τους δικούς τους σκοπούς.

Το EMBF προέκυψε όταν διασπάστηκε ισχυρότερη παράταξη διαφωνούντων, το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC). Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως έχει περίπου 1.500 μέλη.

Στην Κολομβία μαίνεται για κάπου έξι δεκαετίες εμφύλιος πόλεμος με κάπου μισό εκατομμύριο νεκρούς, στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, οργανώσεις ακροδεξιών παραστρατιωτικών, καρτέλ των ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας.

Το τρέχον διάστημα, η Κολομβία ζει τη χειρότερη ανασφάλεια της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η προσπάθεια του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Πέτρο —του πρώτου προέδρου στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά— να εξασφαλίσει «απόλυτη ειρήνη» μέσω διαπραγματεύσεων δεν έφερε αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, ο αγωγός πετρελαίου Bicentenario, από τους σημαντικότερους στη χώρα, έγινε στόχος επίθεσης με εκρηκτικά στον νομό Αράουκα (βορειοανατολικά) με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του, ανακοίνωσε η Cenit, θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου Ecopetrol. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ο στρατός κατηγόρησε για την ενέργεια τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), παράταξης η οποία χαρακτηρίζεται πλέον η μεγαλύτερη ενεργή οργάνωση ανταρτών στην Κολομβία, καθώς η υπηρεσία πληροφοριών του κολομβιανού στρατού εκτιμά πως διαθέτει κάπου 6.000 μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

