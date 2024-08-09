Ο ΟΗΕ ανησυχεί για την ενίσχυση του ISIS στο Αφγανιστάν

Ανώτερο στέλεχος του ΟΗΕ αρμόδιο για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας εξέφρασε ανησυχία χθες Πέμπτη για την ενίσχυση του αφγανικού βραχίονα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που θεωρεί «ικανό να διαπράξει επιθέσεις στο εξωτερικό» και χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη εξωτερική τρομοκρατική απειλή» για την Ευρώπη.

«Δυο από τις απειλές που απασχόλησαν αναφορές των τελευταίων ετών έγιναν δυστυχώς πιο έντονες από την προηγούμενη παρουσίασή μου», πριν από έξι μήνες, ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Βλαντίμιρ Βράνκοφ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα.

«Η πρώτη είναι η απειλή το ΙΚΙΛ-Χ (σ.σ. Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε-Χορασάν, γνωστό επίσης ως Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν, ή ΙΚΧ), οργάνωση προσκείμενη στο Νταές στο Αφγανιστάν, να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες στο εξωτερικό», σημείωσε, αναφερόμενος ειδικά στην επίθεση εναντίον της αίθουσας συναυλιών Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, τον Μάρτιο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 145 ανθρώπους.

Το ΙΚΧ «αύξησε τις δυνατότητές του από τη σκοπιά της χρηματοδότησης κι αυτήν της επιμελητείας τους τελευταίους έξι μήνες, αξιοποιώντας ιδίως την υποστήριξη της αφγανικής και της κεντρασιατικής διασποράς», ενώ «ενέτεινε τις προσπάθειές του να στρατολογήσει» νέα μέλη, συνέχισε.

Ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το ΙΚΧ οδήγησε «σε αύξηση των επιπέδων της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη», όπου η οργάνωση θεωρείται πως παραμένει «η μεγαλύτερη εξωτερική τρομοκρατική απειλή», επέμεινε.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το ζήτημα, που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου, σημείωνε ιδίως πως σε αυτές τις συνθήκες, οι αρχές ανησυχούν για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού (σε εξέλιξη) και το Euro 2024, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου.

Κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να ενωθούν για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο το Αφγανιστάν να μετατραπεί ξανά σε «εστία τρομοκρατικών δραστηριοτήτων με συνέπειες σε άλλες χώρες».

Η δεύτερη απειλή που ενισχύθηκε τους τελευταίους μήνες, κατά τον κ. Βράνκοφ, είναι η ενίσχυση της «κεντρικής δομής» του ΙΚ, στη Μέση Ανατολή.

Το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό από τον αφγανικό του βραχίονα και τις αξιοποίησε για να διεξαγάγει «εκστρατεία» προπαγάνδας· ταυτόχρονα, «επιτάχυνε τον ρυθμό των επιχειρήσεών του» στη Συρία.

«Θα απαιτηθεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας για να εμποδιστεί το Νταές να χτίσει πάνω σε αυτά τα κέρδη», υπογράμμισε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Εξέφρασε ακόμη ανησυχία για το ότι εδραιώνονται οργανώσεις που ορκίζονται πίστη στο ΙΚ στην Αφρική, ιδιαίτερα στη δυτική Αφρική και στο Σαχέλ, όπου «επεκτείνουν» τις περιοχές δράσης τους.

Αν οι οργανώσεις αυτές επεκταθούν περαιτέρω, «αχανής περιοχή, από το Μαλί ως τη βόρεια Νιγηρία, μπορεί ουσιαστικά να πέσει στα χέρια τους», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ακόμη την ενίσχυση οργανώσεων συνδεδεμένων με το ΙΚ στη ΛΔ Κονγκό και στη Σομαλία.

