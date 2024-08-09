Κατά της επιβολής εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ η Κάμαλα Χάρις

Η Κάμαλα Χάρις δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει στην επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη στενός συνεργάτης της Δημοκρατικής υποψήφιας για την προεδρία των ΗΠΑ, αναφερόμενος —κάτι σπάνιο— στο πρόγραμμά της όσον αφορά την Εγγύς Ανατολή.

«Δεν τάσσεται υπέρ εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ», είπε ο Φιλ Γκόρντον, σύμβουλός της για ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανίδα αντιπρόεδρος έχει κάνει «σαφές» πως θα φροντίσει το Ισραήλ «να είναι σε θέση να αμυνθεί έναντι του Ιράν και των τρομοκρατικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν».

Μέρος του αμερικανικού Τύπου βλέπει εντυπωσιακή δυναμική στην πορεία της κυρίας Χάρις στην εκστρατεία μέχρι τώρα· ωστόσο, η υποψήφια των Δημοκρατικών αποδοκιμάστηκε από υποστηρικτές των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας της προχθές Τετάρτη.

Περιστατικά του είδους ήταν συχνά στις εμφανίσεις του Τζο Μπάιντεν, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος, 81 ετών, ανακοινώσει εντέλει πως εγκαταλείπει την εκστρατεία για την επανεκλογή του, εν μέσω αμφισβητήσεων για την υγεία του και τη πνευματική του οξύτητα.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ, κάτι ωστόσο που διχάζει την παράταξη των Δημοκρατικών, ειδικά αφού ξέσπασε ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατάχθηκαν να αφανίσουν τη Χαμάς, μετά την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η κυρία Χάρις βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιπολεμικούς διαδηλωτές στο Μίσιγκαν, πολιτεία-κλειδί που χρειάζεται να κερδίσει την 5η Νοεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η πολιτεία έχει μεγάλο πληθυσμό με καταγωγή από αραβικά κράτη.

Μέρος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, πιέζει να υπάρξει αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής στο ακανθώδες ζήτημα.

Στο Ντιτρόιτ, την Κάμαλα Χάρις διέκοψαν ακτιβιστές που τάσσονταν υπέρ των Παλαιστινίων, φωνάζοντας «δεν θα ψηφίσουμε υπέρ της γενοκτονίας». Η υποψήφια αντέτεινε κοφτά: «Αν θέλετε να νικήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίστε να το λέτε αυτό. Αν όχι, μιλάω».

Έπειτα από συνάντησή της με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου προ ημερών, η κυρία Χάρις υποσχέθηκε πως δεν θα «σιωπά» για τις «τραγωδίες» στη Γάζα, παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία και ακατάπαυστους βομβαρδισμούς του Ισραήλ για δέκα μήνες.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, ο Λευκός Οίκος δεν ανέστειλε παρά μόνο μία παράδοση βομβών μεγάλης ισχύος στο Ισραήλ, εξαιτίας «ανησυχιών» πως θα χρησιμοποιούνταν στον πυκνοκατοικημένο θύλακο κάνοντας ακόμη πιο βαρύ τον απολογισμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

