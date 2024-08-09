Την αποχώρηση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη χώρα, απαιτεί η Παραγουάη

Σπάνια διένεξη δυο κρατών που κατά τα άλλα χαρακτηρίζονται στενοί σύμμαχοι ιστορικά κλιμακώνεται: η κυβέρνηση της Παραγουάης απαίτησε χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ να «επισπεύσουν την αποχώρηση» του πρεσβευτή τους στην Ασουνσιόν, μετά τις αυστηρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε εταιρεία που φέρεται να συνδέεται με δεξιό πρώην πρόεδρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «διεφθαρμένο».

Την Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αυστηρότερες κυρώσεις σε συμφέροντα και πόρους της Tabacalera SA, εταιρείας ταυτισμένης με τον πρώην πρόεδρο της Παραγουάης Οράσιο Κάρτες (2013-2018), μεγιστάνα της βιομηχανίας του καπνού. Η Ουάσιγκτον είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στον κ. Κάρτες κατά το παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο» κι απαγορεύοντας το 2022 κάθε συναλλαγή του πρώην αρχηγού του κράτους ή μελών της οικογένειάς του με τις ΗΠΑ.

Ο κ. Κάρτες, 68 ετών, παραμένει ως ακόμη και σήμερα πρόεδρος του ηγεμονικού στην παραγουανή πολιτική κόμματος Κολοράδο — στην εξουσία για 76 χρόνια, εξαιρουμένης μόνο μιας σύντομης αριστερής παρένθεσης (2008-2012). Θεωρείται πολιτικός προστάτης και μέντορας του Σαντιάγο Πένια, 45 ετών, που εξελέγη πέρυσι αρχηγός του κράτους.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών στην Ασουνσιόν εξανέστη χθες για την «πολιτικοποίηση» και την «προβολή από τα μέσα ενημέρωσης» των «διοικητικών κυρώσεων» σε βάρος της Tabacalera.

«Γι’ αυτό ζητούμε από την αμερικανική κυβέρνηση να επισπεύσει τη διαδικασία αποχώρησης του πρεσβευτή (Μαρκ Όστφιλντ)», προκειμένου να αποφευχθεί έτσι «απώλεια της εμπιστοσύνης» και «πλήγμα στις σχέσεις που διατηρούμε ιστορικά», πρόσθεσε.

Ο κ. Όστφιλντ, ο αμερικανός πρεσβευτής στην Ασουνσιόν από τον Μάρτιο του 2022, που πλησιάζει στο τέλος της θητείας του στο πόστο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενδημικής στην Παραγουάη, που πάντως κατά τα άλλα χαρακτηρίζεται σταθερή οικονομία.

Η περίκλειστη χώρα 7,5 εκατ. κατοίκων, η οποία περιβάλλεται από τη Βολιβία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία κι έχει πορώδη σύνορα, όπου θάλλει το λαθρεμπόριο κάθε λογής, κατατάσσεται 136η (επί συνόλου 180) στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια.

Την Πέμπτη, ο Μαρκ Όστφιλντ κλήθηκε στο ΥΠΕΞ της Παραγουάης, όπου υπεραμύνθηκε των μέτρων σε βάρος της Tabacalera, επιχειρηματολογώντας πως πρόκειται για επιχείρηση που παρέχει «οικονομική, υλική και τεχνολογική υποστήριξη» στον κ. Κάρτες, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις.

Η διοίκηση της εταιρείας διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις κυρώσεις, υποστηρίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος Κάρτες, ο άλλοτε βασικός μέτοχός της, δεν διακρατεί πλέον μετοχικό της κεφάλαιο κι έπαψε να έχει σχέσεις μαζί της, βλέποντας μέτρα με «εμπορικούς σκοπούς» και καταγγέλλοντας «κατάχρηση εξουσίας» από πλευράς της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

