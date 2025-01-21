Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα στο Μεξικό

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Μεξικό για την καταπολέμηση των ισχυρών καρτέλ των ναρκωτικών της χώρας.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ εάν προχωρήσει στον χαρακτηρισμό τους ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Θα μπορούσε να συμβεί», είπε στο Οβάλ Γραφείο μετά την ορκωμοσία του. «Έχουν συμβεί πιο περίεργα πράγματα».

Από την πλευρά της η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε σήμερα ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας της αλλά θα επιδιώξει επίσης τον διάλογο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά την έναρξη της νέας θητείας του με έναν καταιγισμό διαταγμάτων, που περιλαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει περισσότερα εκτελεστικά διατάγματα κατά τη σημερινή, δεύτερη ημέρα του στην προεδρία, έπειτα από τα μέτρα που εκδόθηκαν χθες, Δευτέρα, για τον χαρακτηρισμό των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών ως τρομοκρατικών οργανώσεων, εκτός από τον υπαινιγμό ότι οι δασμοί στις μεξικανικές και καναδικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τεθούν σε ισχύ από τον Φεβρουάριο.

