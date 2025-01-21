Το πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή (αλλά και στην εγχώρια) πολιτική σκηνή, επισημαίνεται στις δηλώσεις του Ρόμπερτ Γουίλκι, επικεφαλής της μεταβατικής ομάδας του νέου προέδρου στο Πεντάγωνο, ο οποίος εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC.



Ο Γουίλκι μίλησε για την προσέγγιση του νέου προέδρου των ΗΠΑ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ο Τραμπ θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πει να σταματήσει τον πόλεμο.



Εάν ο Πούτιν αντισταθεί στις εκκλήσεις του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, λέει ο Γουίλκι, μια από τις εκτελεστικές διαταγές του Τραμπ «θα απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή δύναμη».



«Η ροή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη θα ξεκινήσει», διεμήνυσε ο Γουίλκι, «και η παρουσία των ΗΠΑ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα οδηγήσει σε πτώση την τιμή του πετρελαίου – κάτι που θα χρεοκοπήσει τη ρωσική οικονομία. Αυτό θα πληγώσει την οικονομία του Πούτιν εν καιρώ πολέμου».



Ο πρόεδρος των ΗΠ θα ξεκαθαρίσει στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν έχει κάνει αρκετά «με το να μην επιστρατεύεις το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού σου», προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έχει αφήσει εκτός (επιστράτευσης) «άρρενες στον πληθυσμό που παρέχουν τους μυς και τη δύναμη».

«Κίνδυνος καταστροφής της Ρωσίας»

Ο Τραμπ λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του χθες Δευτέρα, έκρινε ότι ο Ρώσος ομόλογός του οδεύει να «καταστρέψει» τη χώρα του αρνούμενος να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, όπου ο πόλεμος οδεύει να κλείσει τρία χρόνια τον επόμενο μήνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θέλει να κλειστεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν ο Πούτιν το θέλει, ίσως όχι. (Αλλά) πρέπει να το κάνει. Πιστεύω πως οδεύει να καταστρέψει τη Ρωσία αρνούμενος να κλείσει συμφωνία», είπε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο καθώς υπέγραφε σειρά διαφόρων εκτελεστικών προεδρικών διαταγμάτων.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος επανεξελέγη την 5η Νοεμβρίου 2024, έχει πει επανειλημμένα ότι προετοιμάζει σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να «τελειώσει» η ένοπλη σύρραξη που άρχισε με την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Νότια Κορέα

Σε ό,τι αφορά το κορεατικό, τα σχόλια του Τραμπ για τη Βόρεια Κορέα θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις σχολιάζει το BBC.



Την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη Βόρεια Κορέα ως «πυρηνική δύναμη» και ρώτησε τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα «πώς τα πάει» ο ηγέτης του Βορρά, Κιμ Γιονγκ Ουν.



Ο «απλός» τρόπος του να αναφέρεται στην κορεατική χερσόνησο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για τη σύμμαχο της Ουάσιγκτον, τη Σεούλ, τόνισε ο Έρικ Ίσλι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ewha.



«Για τον Τραμπ είναι απλά τα πράγματα, η Βόρεια Κορέα έχει πυρηνικά όπλα και είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη με πυρηνικά όπλα πρέπει να συνεννοούνται για να αποφύγουν τον πόλεμο», σχολίασε ο Ίσλι.



«Ο κίνδυνος για τη Νότια Κορέα είναι ότι οι μακροχρόνιες προσπάθειες της συμμαχίας για στρατιωτική αποτροπή θα μπορούσαν να πάρουν δεύτερη θέση στην προσωποπαγή διπλωματία του Τραμπ. Οποιαδήποτε ασυντόνιστη αλλαγή πολιτικής σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να αφήσει τη Σεούλ ευάλωτη στον εξαναγκασμό της Πιονγκγιάνγκ» προειδοποίησε.



