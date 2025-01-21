Γαλλία: Στόχος νέου εντάλματος σύλληψης ο Μπασάρ αλ Άσαντ για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου

Δύο Γάλλοι δικαστές εξέδωσαν χθες ένταλμα σύλληψης κατά του ανατραπέντος προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου, κρίνοντας τον πρώην δικτάτορα της Συρίας υπεύθυνο ως «ανώτατο διοικητή των ενόπλων δυνάμεων» για μια βομβιστική επίθεση στην Ντεράα το 2017, όπου σκοτώθηκε ένας άμαχος.

Το Γαλλικό Πρακτορείο έλαβε σήμερα γνώση αυτού του εντάλματος σύλληψης από μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Αυτό είναι το δεύτερο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπασάρ αλ Άσαντ που εκδίδουν Γάλλοι δικαστές από το τμήμα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας δικαστηρίου του Παρισιού.

Έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου που άφησε περισσότερους από 500.000 νεκρούς, ένοπλες ομάδες υπό την ηγεσία της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) κατέλαβαν στις 8 Δεκεμβρίου τη Δαμασκό και εκδίωξαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ που διέφυγε στη Ρωσία. Το καθεστώς Άσαντ κατηγορήθηκε για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Η έκδοση αυτού του εντάλματος ακολουθεί συμπληρωματικό κατηγορητήριο της εθνικής αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας (Pnat), που ζητά την έκδοσή του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, η Pnat θεωρεί ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ, που δεν είναι πλέον εν ενεργεία πρόεδρος, δεν επωφελείται πλέον από ασυλία.

Αυτό το ένταλμα εκδόθηκε μετά από έρευνες που διαπίστωσαν ότι ο Σάλαχ Αμπού Ναμπούτ, ένας 59χρονος με γαλλική και συριακή υπηκοότητα, πρώην καθηγητής γαλλικών, σκοτώθηκε στις 7 Ιουνίου 2017 μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού του από ελικόπτερα του συριακού στρατού.

Η γαλλική δικαιοσύνη πιστεύει ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ διέταξε και παρείχε τα μέσα για αυτήν την επίθεση, σύμφωνα με την προσκείμενη στην υπόθεση πηγή.

Εις βάρος έξι ανώτερων αξιωματικών του συριακού στρατού έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου, στο πλαίσιο αυτής της δικαστικής έρευνας που ξεκίνησε το 2018.

«Αυτή η υπόθεση αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα ενός μακροχρόνιου αγώνα για δικαιοσύνη, στον οποίο εγώ και η οικογένειά μου πιστέψαμε από την αρχή», δήλωσε ο Ομάρ Αμπού Ναμπούτ, γιος του θύματος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα διεξαχθεί μια δίκη και ότι οι δράστες θα συλληφθούν και θα δικαστούν όπου και αν βρίσκονται».

Τον Νοέμβριο του 2023, εκδόθηκε ένα πρώτο ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ για επιθέσεις που αποδίδονται στο καθεστώς του στις 5 Αυγούστου στην Άντρα και την Ντούμα (450 τραυματίες) και στις 21 Αυγούστου 2013 στην Ανατολική Γούτα, όπου περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σκοτώθηκαν από το αέριο σαρίν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

