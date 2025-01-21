Η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε σήμερα ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας της αλλά θα επιδιώξει επίσης τον διάλογο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά την έναρξη της νέας θητείας του με έναν καταιγισμό διαταγμάτων, που περιλαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Στα πρώτα σχόλιά της μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, η Κλαούδια Σέινμπαουμ σημείωσε πως ορισμένες από τις αρχικές του ανακοινώσεις μοιάζουν πολύ με μέτρα που είχε λάβει στην προηγούμενη θητεία του, ενώ επιδίωξε επίσης να καθησυχάσει του Μεξικανούς ότι η κυβέρνησή τους θα υπερασπιστεί σθεναρά τα συμφέροντά τους.

«Σε ό,τι αφορά τα διατάγματα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, θα ήθελα να πω τα εξής: Ο λαός του Μεξικού μπορεί να είναι βέβαιος πως θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία μας», είπε η Σέινμπαουμ έχοντας στο πλευρό της δύο σημαντικούς υπουργούς.

«Είναι πάντοτε σημαντικό να είμαστε ψύχραιμοι», πρόσθεσε.

Απαντώντας στις αρχικές κινήσεις του Τραμπ να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση, η Σέινμπαουμ είπε πως η κυβέρνησή της θα ενεργήσει με "ανθρωπιστικό" τρόπο, αν και υποσχέθηκε επίσης ότι θα στείλει ξένους μετανάστες στις χώρες τους.

Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει περισσότερα εκτελεστικά διατάγματα κατά τη σημερινή, δεύτερη ημέρα του στην προεδρία, έπειτα από τα μέτρα που εκδόθηκαν χθες, Δευτέρα, για τον χαρακτηρισμό των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών ως τρομοκρατικών οργανώσεων, εκτός από τον υπαινιγμό ότι οι δασμοί στις μεξικανικές και καναδικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τεθούν σε ισχύ από τον Φεβρουάριο.

Στην τακτική πρωινή συνέντευξη Τύπου, η Σέινμπαουμ σημείωσε πως αν και ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που κηρύσσει την παράτυπη μετανάστευση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκείνη θα επιμείνει για τον σεβασμό του λαού της χώρας της.

Επανέλαβε επίσης πως η κυβέρνησή της θα επιδιώξει τον συντονισμό για την ασφάλεια και άλλα θέματα με τον βόρειο γείτονα, και πως έχει δεσμευθεί για την αναθεώρηση των εμπορικών όρων το 2026.

Το πέσο μείωσε για λίγο τις απώλειές του στη διάρκεια του μηνύματος της Σέινμπαουμ, αν και αργότερα επέστρεψε στα αρχικά επίπεδα, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση σε ένα καλάθι παγκόσμιων νομισμάτων αναφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

