Ένας από τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που συνελήφθη πρόσφατα από την Ουκρανία προσπάθησε πρώτα να αυτοκτονήσει, αλλά στη συνέχεια ζήτησε να παρακολουθήσει κορεατικές σαπουνόπερες, είπαν οι Ουκρανοί που τον συνέλαβαν.

«Είχε ήδη τραυματιστεί σε μάχη, αλλά παρέμεινε σχετικά ήρεμος μέχρι να φτάσει το όχημα να τον παραλάβει», είπε ένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 12.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή Κουρσκ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Κιέβου τον περασμένο Αύγουστο.

Οι Βορειοκορεάτες εμφανίστηκαν στο πεδίο της μάχης στα τέλη Οκτωβρίου και σύμφωνα με τους Ουκρανούς στρατιώτες προτιμούν να αυτοκτονήσουν παρά να παραδοθούν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα μετρά 4.000 νεκρούς ή τραυματίες στρατιώτες από τότε που συμμετείχε στον πόλεμο.

Στις 11 Ιανουαρίου, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να συλλάβουν ζωντανούς δύο Βορειοκορεάτες που μεταφέρθηκαν στο Κίεβο, όπου η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας συνδράμει στην ιατρική περίθαλψη και ανάκριση.

Ούτε το Κρεμλίνο ούτε η Πιονγκγιάνγκ, που υπέγραψαν συνθήκη συνεργασίας μεταξύ τους το περασμένο καλοκαίρι, δεν έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το Κίεβο μάλιστα ανέφερε ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει οδηγίες να κάψουν τα πρόσωπα των νεκρών Βορειοκορεατών για να δυσκολέψουν την αναγνώρισή τους.

Συνεπώς η σύλληψη των δύο Βορειοκορεατών έχει τεράστια προπαγανδιστική αξία για την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων σε βίντεο, που δημοσίευσε ο Ζελένσκι, οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες είπαν ότι αναπτύχθηκαν στη Ρωσία για εκπαίδευση και στη συνέχεια στάλθηκαν στο μέτωπο αφού τους εκδόθηκαν πλαστές ρωσικές στρατιωτικές ταυτότητες.

Οι Ουκρανοί αλεξιπτωτιστές που συνέλαβαν και τους δύο είπαν ότι βρήκαν έναν στρατιώτη τραυματισμένο σε μια τάφρο μετά από μια αποτυχημένη ρωσική επίθεση σε ουκρανικές θέσεις.

«Ήταν ξαπλωμένος εκεί, με το κεφάλι και το χέρι του τραυματισμένο. Είχε πάνω του μια χειροβομβίδα, ένα μαχαίρι και ένα λουκάνικο. Του ζήτησα να τα αφήσει όλα, αλλά αρνήθηκε να ρίξει το λουκάνικο επειδή ήταν φαγητό, οπότε τον αφήσαμε να το κρατήσει», είπε ένας Ουκρανός στρατιώτης.

Αφού ο Βορειοκορεάτης προσπάθησε να αυτοκτονήσει χτυπώντας το κεφάλι του σε μια κολόνα, οι αλεξιπτωτιστές τον παρέδωσαν σε άλλη μονάδα.

«Ηρέμησε. Άλλοι στρατιώτες περιποιήθηκαν τις πληγές του και τον τάισαν. Αργότερα, ζήτησε να του δείξουν κορεάτικες σαπουνόπερες», είπε ο στρατιώτης.



