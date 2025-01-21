Η θερινή ώρα, μια πρακτική που επηρεάζει σχεδόν 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για την αναγκαιότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει αρκετές φορές την πρόθεσή του να την τερματίσει καθώς την έχει χαρακτηρίσει άβολη και δαπανηρή.

Όπως είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα εργαστεί για να τερματίσει τη θερινή ώρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαλείψει τη θερινή ώρα» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η θερινή ώρα είναι άβολη και πολύ δαπανηρή για το Έθνος μας» τόνισε.

Οι δισεκατομμυριούχοι σύμμαχοι του Τραμπ, Ίλον Μασκ και Βιβέκ Ραμασβάμι, τους οποίους επέλεξε για να ηγηθούν του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, του υπουργείου που ίδρυσε ο αμερικανός πρόεδρος, έχουν ήδη επικυρώσει το σχέδιο.

Το 2022, η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε ένα νομοσχέδιο που ονομάζεται νόμος για την προστασία από την ηλιοφάνεια που θα καθιστούσε μόνιμη τη θερινή ώρα. Σταμάτησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων επειδή οι νομοθέτες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για το αν θα διατηρηθεί η κανονική ώρα ή η μόνιμη θερινή ώρα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα μπορούσαν να επαναφέρουν στην επιφάνεια το νομοσχέδιο ή να εισαγάγουν ένα νέο.

Πότε θα αλλάξουν τα ρολόγια;

Οποιεσδήποτε αλλαγές που ενδέχεται να εφαρμόσουν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι πιθανότατα δεν θα ισχύουν αμέσως.

Η θερινή ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες πρόκειται να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου στις 2 το πρωί τοπική ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα χάσουν μια ώρα ύπνου. Η θερινή ώρα έχει προγραμματιστεί να τελειώσει στις 2 Νοεμβρίου.

Η θερινή ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

