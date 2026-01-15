Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να «παγώσει» την επίθεση στο Ιράν

Στο παρασκήνιο των εξελίξεων γύρω από το Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ αναβολή της αμερικανικής επίθεσης, την ώρα που η Ουάσινγκτον επανεκτιμά τις εξελίξεις και διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές της, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Τραμπ και Νετανιάχου είχαν την Τετάρτη συνομιλία για το ζήτημα, την ίδια ημέρα που ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει πληροφορίες «από αξιόπιστη πηγή» πως οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απομακρύνεται από τις πρόσφατες απειλές για επίθεση.

Μετά το ρεπορτάζ των New York Times, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι, έπειτα από σειρά νυχτερινών διαβουλεύσεων στο στρατιωτικό αρχηγείο της Κιριά, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως, αν και στηρίζει οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δεν πιέζει αυτή τη στιγμή για στρατιωτικό πλήγμα.

Το ισραηλινό δίκτυο προσθέτει ότι μια αμερικανική επίθεση παραμένει στο τραπέζι, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αξιολογεί την κατάσταση, επικαλούμενο πέντε πηγές που συμμετέχουν ή γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο.

Και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πρόσφατη συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης ή τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ τον προειδοποίησαν πως ένα πλήγμα μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν δεν θα ανέτρεπε το καθεστώς και θα ενείχε σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης.

Προς το παρόν, η Ουάσινγκτον σκοπεύει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαδηλώσεις, πριν αποφασίσει το εύρος μιας ενδεχόμενης επίθεσης, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, οι σύμβουλοι του Τραμπ τόνισαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειάζονταν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, τόσο για να εξαπολύσουν ένα εκτεταμένο πλήγμα όσο και για να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και συμμάχους όπως το Ισραήλ, σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.

Ειδικότερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι και σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μετέφεραν προς τον Λευκό Οίκο ότι το καθεστώς στο Ιράν είναι απίθανο να καταρρεύσει έπειτα από μια μαζική αεροπορική επίθεση, η οποία αντίθετα θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύγκρουση. Πιο περιορισμένα πλήγματα, όπως ανέφεραν, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ηθικό των διαδηλωτών, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά την καταστολή που έχει εξαπολύσει το καθεστώς εναντίον των αντιφρονούντων.

Ωστόσο, όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο Τραμπ, χωρίς να έχει λάβει μια τελική απόφαση για το ποια επιλογή θα ακολουθήσει, ζήτησε να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σε περίπτωση που δώσει εντολή για ευρείας κλίμακας επίθεση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του έχουν καταστήσει σαφές στο ιρανικό καθεστώς ότι, εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι ακριβώς θα πράξει και μόνο μια πολύ, πολύ μικρή ομάδα συμβούλων είναι ενήμερη για το τι σκέφτεται», πρόσθεσε.

Η ίδια ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν την Τετάρτη πληροφορίες ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε να εκτελέσει 800 ανθρώπους, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Δεν διευκρίνισε πώς οι ΗΠΑ απέκτησαν αυτές τις πληροφορίες.

Πιέσεις συμμάχων προς τον Τραμπ

Το NBC είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσαν να εγγυηθούν πως το ιρανικό καθεστώς θα κατέρρεε γρήγορα μετά από ένα αμερικανικό πλήγμα.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να επικοινώνησαν τις τελευταίες ημέρες με τις κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση επίθεσης το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Ο πιο πιθανός στόχος των ιρανικών αντιποίνων θεωρείται ότι θα είναι η μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, την οποία η Τεχεράνη είχε πλήξει τον περασμένο Ιούνιο ως απάντηση στα αμερικανικά χτυπήματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι ΗΠΑ μετέφεραν αυτή την εβδομάδα μέρος του προσωπικού εκτός της βάσης για προληπτικούς λόγους, με ορισμένους στρατιώτες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία.

Βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, έχουν καλέσει τις τελευταίες ημέρες τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ιράν.

Παρά τις εκκλήσεις, ο Τραμπ αναμένεται να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να μετακινήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη WSJ. Το ταξίδι εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.





