Οι ΗΠΑ επιμένουν στις πιέσεις κατά του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, αν συνχιστεί η βία από το καθεστώς.

Αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιό του για την κυριαρχία της Γροιλανδίας παρουσιάζεται από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων δεν επηρεάζει το σχέδιο του προέδρου», δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ για τη Γροιλανδία.

Ανοικτές όλες τις επιλογές αφήνει ο Λευκός Οίκος για το Ιράν, παρ' ότι φαίνεται να απετράπη την τελευταία στιγμή ένα στρατιωτικό κτύπημα από τις ΗΠΑ, με αφορμή τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Όλα οι επιλογές παραμένουν ανοικτές», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ισχύει η προειδοποίηση του προέδρου Τραμπ ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικές συνέπειες αν συνεχιστούν οι σκοτωμοί», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο καθιερωμένο ημερήσιο μπρίφινγκ.

Η Καρολάιν Λέβιτ αναφέρθηκε και στο θέμα της Γροιλανδίας και τη συνάντηση που είχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, με εκπροσώπους και της Δανίας. Η Λέβιτ τόνισε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν πρόκειται να επηρεάσει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την περιοχή.

«Δεν νομίζω ότι τα στρατεύματα στην Ευρώπη επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου, ούτε επηρεάζουν καθόλου τον στόχο του για την απόκτηση της Γροιλανδίας», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Να σημειώσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως η Γροιλανδία αποτελεί στρατηγικό στόχο για τις ΗΠΑ και ότι με τον έναν, ή με τον άλλον τρόπο, θα περιέλθει στην κυριαρχία της.

Οι αντιδράσεις τόσο της Δανίας, στην οποία ανήκει ως ημισυτόνομη περιοχή η Γροιλανδία, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικές. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν τη βάση της Συμμαχίας και σε περίπτωση που η κατάσταση εκτραχυνθεί, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί.

Ευρωπαϊκές δυνάμεις στέλνουν αξιωματικούς του στρατού στη Γροιλανδία, γεγονός που μόνο θετικά δεν εκλαμβάνεται από την Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι η Γροιλανδία πρέπει να περιέλθει στην κυριαρχία των ΗΠΑ, διότι σε διαφορετική περίπτωση, εγκυμονεί ο κίνδυνος να «κατακτηθεί» από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

