Αγία Νάπα: Σάλος με ντοκιμαντέρ Channel 4 για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών

Σάλο προκάλεσε ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 4, το οποίο αναφέρεται σε παράνομες κι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαμονής, καθώς και σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης νεαρών Βρετανίδων εργαζομένων στην Αγία Νάπα της Κύπρου.

Οπως αναφέρει το SIGMALIVE, o Δήμος Αγίας Νάπας, διά του Δημάρχου κ. Χρίστου Ζαννέττου, καταδικάζει απερίφραστα την ύπαρξη τέτοιων μεμονωμένων περιστατικών, τα οποία, όπως τονίζει, σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της περιοχής.

Η Αγία Νάπα αποτελεί διεθνή τουριστικό προορισμό, που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και λειτουργεί με σεβασμό στη νομιμότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων, καθώς και με σεβασμό προς τους επισκέπτες.

Ο Δήμος έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία, το Υφυπουργείο Τουρισμού και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, με στόχο τη διερεύνηση του θέματος και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.