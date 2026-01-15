Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ομάδας «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα» του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη», διαθέτοντας 307,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

Συνολικά 221,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην ανάπτυξη αξιόπιστων υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και καινοτόμων υπηρεσιών δεδομένων, καθώς και στην προστασία της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει έργα για την ανάπτυξη της ΤΝ — π.χ. δράσεις που στηρίζουν τη Στρατηγική Εφαρμογής της ΤΝ, τη ρομποτική, τις κβαντικές τεχνολογίες, τη φωτονική, και τους εικονικούς κόσμους. Με πάνω από 40 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία «Open Internet Stack», θα αναπτυχθούν τόσο εφαρμογές για τον τελικό χρήστη, όσο και τεχνολογίες εντός του tech stack, ώστε να υποστηριχθούν τα ευρωπαϊκά κυριαρχικά «ψηφιακά κοινά».

Επιπλέον, διατίθενται 85,5 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη πρόσκληση, η οποία θα στηρίξει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία στις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες και πρώτες ύλες. Θα εστιάσει σε θέματα όπως οι πράκτορες ΤΝ επόμενης γενιάς, η ρομποτική για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές υπηρεσιών, και η ανάπτυξη νέων υλικών με ενισχυμένες λειτουργίες ανίχνευσης.

Οι προσκλήσεις αυτές προάγουν τη βιώσιμη καινοτομία και την ευρωπαϊκή υπεροχή στις στρατηγικές ψηφιακές τεχνολογίες, σε ευθυγράμμιση με την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της Επιτροπής. Με αυτή την επένδυση, η Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει μια θέση στην πρωτοπορία των στρατηγικών τεχνολογιών μέσω της βιώσιμης, ανθρωποκεντρικής καινοτομίας.

Η τέταρτη ομάδα του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη», με τίτλο «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα», έχει σχεδιαστεί στρατηγικά, ώστε να βελτιώσει την ηγετική θέση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε βασικούς στρατηγικούς ψηφιακούς τομείς, όπως η ΤΝ, η κβαντική τεχνολογία, τα μελλοντικά ψηφιακά δίκτυα, οι εικονικοί κόσμοι, και άλλες βασικές τεχνολογίες. Οι προσκλήσεις αυτές είναι ανοικτές για επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις, πανεπιστήμια και άλλες οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους.

Η υποβολή αιτήσεων θα μείνει ανοικτή έως τις 15 Απριλίου 2026.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.