Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός ηγέτης θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ το πρωί της Δευτέρας σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το ταξίδι γίνεται την στιγμή που η ένταση στην Μέση Ανατολή κορυφώνεται επικίνδυνα μετά το ισραηλινό χτύπημα στην Υεμένη και την απάντηση των Χούθι με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων στην ισραηλινή πόλη Εϊλάτ

Πηγή: skai.gr

