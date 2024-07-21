Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια, χάρη στην υποστήριξη της φιλοευρωπαϊκής πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με 401 ψήφους υπέρ (41 ψήφους πάνω από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας), οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τον επαναδιορισμό της 65χρονης Γερμανίδας - πρώην υπουργού της Άνγκελα Μέρκελ, ενώ στις 27 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε δώσει το πράσινο φως για την ανανέωση της θητείας της. Τη στήριξαν οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει, οι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι. Σε συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την επανεκλογή της, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα εργαστεί όσο πιο στενά γίνεται με αυτούς που την στήριξαν, δηλαδή με τις «φιλοευρωπαϊκές» πολιτικές ομάδες που είναι «υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου».

Πώς θα μοιραστούν τα χαρτοφυλάκια

Όπως είπε η ίδια, τον επόμενο μήνα θα αφοσιωθεί στην στελέχωση του Κολεγίου των Επιτρόπων. Τις επόμενες εβδομάδες, τα κράτη μέλη που δε θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία των νυν Επιτρόπων τους, θα κληθούν να υποβάλουν δύο υποψηφίους - έναν άνδρα και μια γυναίκα - ώστε να μπορέσει να συγκροτηθεί μια ομάδα που θα είναι ισάριθμη στα δύο φύλα. Από τα μέσα Αυγούστου, η Πρόεδρος της Κομισιόν θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τα επιλεγμένα πρόσωπα, με σκοπό την παρουσίαση της Επιτροπής «Φον ντερ Λάιεν II» τον Σεπτέμβριο. Οι ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων θα πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το φθινόπωρο (τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτώβρη), πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους τον Δεκέμβριο.

Οι τρεις Επίτροποι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνουν στις Βρυξέλλες, είναι ο Γάλλος Τιερί Μπρετόν, ο Λετονός Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Σλοβάκος, Μάρος Σέφκοβιτς, ενώ δεν αποκλείεται να επαναδιοριστεί και ο Λουξεμβούργιος Νικολά Σμιτ. Ο Τιερί Μπρετόν, ο οποίος έχει λάβει το πράσινο φως από τον Εμανουέλ Μακρόν, είναι πολύ πιθανό να αναλάβει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που θα περιλαμβάνει την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανία.

Μεταξύ των πιο περιζήτητων χαρτοφυλακίων είναι αναμφίβολα και αυτό της Άμυνας που θα φτιάξει η Φον ντερ Λάιεν και για το οποίο ενδιαφέρονται η Πολωνία και η Λιθουανία. Προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση της ΕΕ για την «ακλόνητη» συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, την επόμενη πενταετία, η Κομισιόν θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας «πραγματικής ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης». Όπως δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή θα προτείνει μια σειρά αμυντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος αεράμυνας και μιας ευρωπαϊκής αντιαεροπορικής ασπίδας - κάτι το οποίο ταυτίζεται με την προ μηνός πρόταση του Έλληνα και του Πολωνού πρωθυπουργού.

Εξάλλου, η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διορίσει έναν Επίτροπο για τις σχέσεις με τις χώρες της Μεσογείου. Αρμοδιότητά του, θα είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού με σκοπό μια «νέα προσέγγιση» για την επιστροφή των μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο, καθώς και η δημιουργία νέων συνολικών εταιρικών σχέσεων. Ο Επίτροπος για τη Μεσόγειο θα βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Στο θέμα της μετανάστευσης, η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι την επόμενη πενταετία θα ενισχυθεί η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τριπλασιάζοντας τον αριθμό των συνοριοφυλάκων της Frontex σε 30.000. «Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε όσους απειλούν την ασφάλεια των συνόρων μας και των πολιτών μας, με υβριδικές επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για πρώτη φορά, επίσης, θα διοριστεί ένας Επίτροπος με άμεση ευθύνη μια «οικονομικά προσιτή στέγαση». «Οι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν οικονομικά προσιτά σπίτια. Γι' αυτό, για πρώτη φορά, θα διορίσω έναν Επίτροπο με άμεση ευθύνη τη στέγαση» είπε η φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι σκοπεύει να αναπτύξει ένα «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης, που θα εξετάσει όλους τους παράγοντες της κρίσης και θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των απαιτούμενων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. «Αν έχει σημασία για τους Ευρωπαίους, έχει σημασία και για την Ευρώπη», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η οικονομική ανταγωνιστικότητα προτεραιότητα

Ωστόσο, η «νούμερο ένα» προτεραιότητα για την επόμενη Επιτροπή είναι η οικονομική ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε την επιχειρηματικότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη πίστη, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι προτίθεται να διορίσει έναν Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που θα συντονίσει το έργο της Ανταγωνιστικότητας. «Τα θεμελιώδη στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλάζουν. Όσοι μείνουν στάσιμοι, θα μείνουν πίσω. Όσοι δεν είναι ανταγωνιστικοί, θα είναι εξαρτημένοι. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και θέλω η Ευρώπη να αλλάξει ταχύτητα», δήλωσε.

Τέλος, σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι απαραίτητο η ΕΕ να «παραμείνει στην πορεία» για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητα το 2019. Θα διατηρηθούν οι στόχοι του 2030 και 2050 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 στη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.