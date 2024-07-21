Η Βόρεια Κορέα έστειλε σήμερα μπαλόνια που μετέφεραν σκουπίδια προς τη Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός, δηλώνοντας ότι θα ανταπαντήσει με μεταδόσεις προπαγανδιστικών μηνυμάτων «πλήρους κλίμακας».

Ο νοτιοκορεατικός στρατός δήλωσε ότι οι ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ που αυξάνουν τις εντάσεις κοντά στα σύνορα θα μπορούσαν να έχουν μοιραίες συνέπειες, προσθέτοντας ότι ο μοναδικός υπεύθυνος θα είναι το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

«Όπως προειδοποιήσαμε πολλές φορές, ο στρατός θα πραγματοποιήσει μεταδόσεις από μεγάφωνα πλήρους κλίμακας και σε όλα τα μέτωπα ξεκινώντας σήμερα στη 1 μ.μ.», δήλωσε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ, χαρακτηρίζοντας χυδαία και επαίσχυντη την κίνηση της Πιονγκγιάνγκ να στέλνει αυτά τα μπαλόνια.

Από τον Μάιο, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει πέρα από τα σύνορα χιλιάδες μπαλόνια που μεταφέρουν σακούλες γεμάτες σκουπίδια. Η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε πως είναι εκστρατεία αντιποίνων για την αποστολή από νοτιοκορεάτες ακτιβιστές μπαλονιών που μετέφεραν φυλλάδια κατά του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, USB με μουσικά βίντεο κλιπ και τηλεοπτικές σειρές από τη Νότια Κορέα, καθώς και αμερικανικά δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.