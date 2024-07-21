Την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, πραγματοποίησε το Σάββατο στο Μίσιγκαν ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνοντας δυνατά όπως φάνηκε από την ομιλία του στην προεκλογική κούρσα και βρίσκοντας ξανά τον παλιό του εαυτό.

Μιλώντας χθες Σάββατο ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, ο Τραμπ ειρωνεύτηκε επανειλημμένως τον 81χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο» και παρομοίασε την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, με «σκυλί» σε μια προσπάθειασ να χλευάσει τους Δημοκρατικούς που προσπαθούν να πείσουν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα.

«Έχει στραφεί εναντίον του Μπάιντεν σαν σκυλί» ανέφερε.

Χαρακτηρίζοντας τους Δημοκρατικούς «εχθρούς της δημοκρατίας», ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Εξακολουθούν να λένε πως είμαι απειλή για τη δημοκρατία (…) Την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ έφαγα μια σφαίρα για τη δημοκρατία!».

Παράλληλα, έχοντας στο πλευρό του τον γερουσιαστή Τζ. Ντ. Βανς, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του, ο Τραμπ είπε για τους Δημοκρατικούς: «Έχουν μερικά προβλήματα. Το Νο1 είναι πως δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο υποψήφιός τους», ανέφερε ο Τραμπ με τους υποστηρικτές του να ξεσπάνε σε γέλια.

Ο 78χρονος Τραμπ αναφέρθηκε αρκετές φορές στην απόπειρα δολοφονίας του. «Ελπίζω πως δε θα χρειαστεί να ξαναπεράσω κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο τρομακτικό», σχολίασε.

Σε αντίθεση με τη συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, η χθεσινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο - επιτρέποντας στους αξιωματικούς ασφαλείας να παρακολουθούν προσεκτικά ποιος εισήλθε και να αποκόψει τις απειλές έξω από τη συγκέντρωση.

Πηγή: skai.gr

