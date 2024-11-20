Ο μυστηριώδης στρατηγός του Κιμ Γιονγκ Ουν που θα ηγηθεί της επιχείρησης κατά των Ουκρανών

Στη Βόρεια Κορέα, ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Μποκ μέχρι σήμερα είχε χαμηλό προφίλ ξαφνικά βγήκε από την αφάνεια. Αυτό συνέβη όταν το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν τον διόρισε επικεφαλής θεμάτων λήψης αποφάσεων που αφορούν τους 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που θα πολεμήσουν στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, στηρίζοντας το Κρεμλίνο.

Σε μια χώρα όπου οι κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαίρουν εκτίμησης και μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ, όπως οι διασημότητες, ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Μποκ σπανίως κυκλοφορούσε στους δρόμους της χώρας, αποφεύγοντας επιμελώς τις δημόσιες εμφανίσεις.

Πλέον, όμως, έχει επιφορτιστεί με τον ρόλο του αρχηγού των ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, ένας ρόλος που απαιτεί χαμηλό προφίλ για να προστατεύεται η ταυτότητά του, ωστόσο, δεν παύει να είναι πλέον ένα δημοφιλές δημόσιο πρόσωπο.

Ο ρόλος του Κιμ Γιονγκ Μποκ

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, ο υψηλόβαθμος Βορειοκορεατικής αξιωματούχος ηγείται των 11.000 στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στο ρωσικό έδαφος για να βοηθήσουν τη Μόσχα να απομακρύνει τα ουκρανικά στρατεύματα που έχουν καταλάβει ένα κομμάτι γης της ρωσικής επικράτειας, στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Μποκ συγκαταλέγεται στις 10 πιο σημαντικές στρατιωτικές προσωπικότητες της χώρας, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες για την προσωπική του ζωή είναι ελάχιστες, επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal (WSJ).

Ο στρατηγός Κιμ, ο οποίος υπηρετεί ως υπαρχηγός του επιτελείου του στρατού, έχει αναλάβει τώρα τα εξής καθήκοντα: την ενσωμάτωση των βορειοκορεατικών δυνάμεων με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και τη δημιουργία διόδων για την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εγγύς μέλλον.

Η σημασία της επιλογής του

«Ο στρατηγός Κιμ δεν αναμένεται να ενταχθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Αλλά η αποστολή μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Βόρειας Κορέας στο μέτωπο του πολέμου δείχνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί σοβαρά να υποστηρίξει τη Ρωσία μέχρι τον επόμενο χρόνο» γράφει η WSJ.

Μέχρι πρόσφατα, η μονάδα ειδικών δυνάμεων των 200.000 στρατιωτών που διοικούσε ο Κιμ προετοιμαζόταν για μυστικές αποστολές σε περίπτωση πολέμου στην κορεατική χερσόνησο.

Ωστόσο, μετά την επίσκεψη του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο, ο Βορειοκορεάτης στρατηγός άρχισε να λαμβάνει κεντρική θέση στις δημόσιες εκδηλώσεις της Πιονγιάνγκ.

Γιατί η Βόρεια Κορέα επέλεξε τον Κιμ Γιονγκ Μποκ

Σύμφωνα με τη WSJ, η Βόρεια Κορέα επέλεξε τον στρατηγό Κιμ για να δείξει στη Ρωσία ότι στέλνει έναν αξιόπιστο και υψηλόβαθμο εκπρόσωπο για να συντονίσει τη στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Korea Institute for Defense Analysis», το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα της δέσμευσης της Βόρειας Κορέας έναντι της Ρωσίας.

Οι πληροφορίες για το «who is who» του στρατηγού παραμένουν περιορισμένες. Η βάση δεδομένων της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας περιέχει μόνο το όνομα και τον τίτλο του. Η ηλικία, η πόλη καταγωγής, καθώς και άλλα βιογραφικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο για τη στρατιωτική ελίτ της Βόρειας Κορέας.

Το 2015, ο Κιμ Γιονγκ Μποκ διορίστηκε επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας και ένα χρόνο αργότερα έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος.

Τον Ιούλιο του 2020, εμφανίστηκε σε μια τελετή απονομής βραβείων, ενώ καθόταν κοντά στον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ-Ουν.

Μετά από αυτή την εμφάνιση, σχεδόν εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όταν έγινε σαφές ότι ήταν μεταξύ των τριών στρατηγών που είχαν διοριστεί επικεφαλής των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία.

Οι παρατηρητές σημειώνουν πάντως ότι η επιτυχημένη απόδοσή του στη Ρωσία θα μπορούσε να τον ωθήσει ακόμα πιο ψηλά στην ιεραρχία του στρατού της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: skai.gr

