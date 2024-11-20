Μια ομάδα Ρώσων γιατρών απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την «επαίσχυντη» φυλάκιση μιας παιδιάτρου από τη Μόσχα για σχόλια που φέρεται να έκανε σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ναντέζντα Μπουγιάνοβα, 68 ετών, καταδικάστηκε σε 5-1/2 χρόνια φυλάκιση σε σωφρονιστική αποικία την περασμένη εβδομάδα, μετά την καταγγελία που έκανε δημοσίως εναντίον της, η μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού το οποίο πήγε για να εξετάσει.

Δώδεκα μέλη του ιατρικού προσωπικού εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Echo, ενός ρωσικού ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού που λειτουργεί στην εξορία, για να παροτρύνουν τον Πούτιν να την απελευθερώσει. Δεν είναι σαφές αν κάποιοι που μιλάνε στο βίντεο βρίσκονται στην Ρωσία.

Μιλώντας κατά σειρά, χαρακτήρισαν την ετυμηγορία ως «κατάφωρη ανομία και σκληρότητα» και είπαν ότι ήταν δυσανάλογη ακόμη και σε σχέση με τις «τραβηγμένες κατηγορίες» που απαγγέλθηκαν εναντίον της Μπουγιάνοβα.

«Ποιος κίνδυνος για την κοινωνία είναι ένα άτομο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να σώζει τις ζωές των παιδιών μας;» λέει ένας από αυτούς.

«Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό αυτής της επαίσχυντης επιχείρησης και την απελευθέρωση της Ναντιέζντα Φιοντότοβνα Μπουγιάνοβα», δηλώνει ένας άλλος, αναφέροντας το πλήρες όνομα της γιατρού.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση της Μπουγιάνοβα ή την αυξανόμενη τάση των Ρώσων να καταγγέλλουν συμπολίτες τους για τις απόψεις τους σχετικά με τον πόλεμο και άλλες υποτιθέμενες πολιτικές δηλώσεις.

Οι επικριτές της πολιτικής του Κρεμλίνου λένε ότι η πρακτική αυτή βοηθά τις αρχές να ξεσκεπάσουν τους ύποπτους «εσωτερικούς εχθρούς» και παραπέμπει σε πρακτικές της σοβιετικής εποχής. Η ρωσική ομάδα δικαιωμάτων OVD-Info έχει καταγράψει 21 τέτοιες ποινικές διώξεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο επικεφαλής της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται τα σοβαρά εγκλήματα, ξεκίνησε την υπόθεση εναντίον της Μπουγιάνοβα, μετά την ανάρτηση ενός βίντεο που έκανε η μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού, μέσω του οποίου κατάγγελλε δημοσίως τη γιατρό και το οποίο αργότερα αναρτήθηκε από ένα δημοφιλές κανάλι στην εφαρμογή Telegram.

Η μητέρα του επτάχρονου αγοριού, Αναστασία Ακίνσινα, δήλωσε ότι η Μπουγιάνοβα είχε αναφερθεί στον πατέρα του παιδιού της, έναν Ρώσο στρατιώτη που σκοτώθηκε πολεμώντας στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον «νόμιμο στόχο» των στρατευμάτων του Κιέβου κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην κλινική τον Ιανουάριο.

Οι δικηγόροι της Μπουγιάνοβα και οι γιατροί στο βίντεο λένε ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία -όπως ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση- που να αποδεικνύουν ότι η γιατρός έκανε αυτή τη δήλωση.

Η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής βασίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μαρτυρία της Ακίνσινα και σε ένα αντίγραφο συνέντευξης με το παιδί που διεξήχθη από έναν αξιωματικό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB). Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης να ανακρίνει το αγόρι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

