Βίντεο με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone τύπου Hormes 450 - Zik στον εναέριο χώρο του νότιου Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Ισλαμική Αντίσταση. Η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επαληθευτεί.



Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ (IRI) είναι ένα δίκτυο σιιτικών, ισλαμιστικών οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Το βίντεο φαίνεται πως δημοσιεύθηκε πρώτα σε κανάλι της Χεζμπολάχ στο Telegram.

⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 450 - زیك" وإسقاطها في أجواء الجنوب اللبناني#أولي_البأس #الإعلام_الحربي pic.twitter.com/jtSyJXXCeg — ARH (@ArhRida1995) November 20, 2024

