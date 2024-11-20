Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Η στιγμή που η Ισλαμική Αντίσταση φέρεται να καταρρίπτει ισραηλινό drone στον νότιο Λίβανο

Το βίντεο φαίνεται πως δημοσιεύθηκε πρώτα σε κανάλι της Χεζμπολάχ στο Telegram

Λίβανος: Η στιγμή που η Ισλαμική Αντίσταση φέρεται να αναχαιτίζει drone

Βίντεο με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone τύπου Hormes 450 - Zik στον εναέριο χώρο του νότιου Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Ισλαμική Αντίσταση. Η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επαληθευτεί.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ (IRI) είναι ένα δίκτυο σιιτικών, ισλαμιστικών οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Το βίντεο φαίνεται πως δημοσιεύθηκε πρώτα σε κανάλι της Χεζμπολάχ στο Telegram. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Drone Χεζμπολάχ Λίβανος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark