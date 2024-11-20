Η Βόρεια Κορέα απέστειλε στη Ρωσία νέα φορτία συστημάτων πυροβολικού και εκτοξευτών ρουκετών για να υποστηρίξει τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Νοτιοκορεάτης βουλευτής.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (SNR) «επιβεβαίωσε ότι η Βόρεια (Κορέα) απέστειλε αυτοκινούμενα πυροβόλα 170 χιλιοστών και εκτοξευτές ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς 240 χιλιοστών», δήλωσε σε ενημέρωση της SNR ο Λι Σεόνγκ-κουεούν, μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής της Νότιας Κορέας που είναι αρμόδια για τον τομέα των πληροφοριών.

Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε επίσης προσωπικό για τη συντήρηση των όπλων αυτών, που δεν ανήκουν στο ρωσικό συμβατικό οπλοστάσιο, πρόσθεσε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Η Σεούλ κατηγορεί την Πιονγκγιάνγκ ότι παρείχε όπλα και πιο πρόσφατα χιλιάδες στρατιώτες στη συμμαχό της Ρωσία, εν μέσω ενίσχυσης των δεσμών τους.

Οι στρατιωτικοί αυτοί εντάχθηκαν «στις ταξιαρχίες της (πολεμικής) αεροπορίας και στο (πολεμικό) ναυτικό της Ρωσίας για εκπαίδευση τακτικής και επέμβασης. Εκτιμάται ότι ορισμένοι έχουν αρχίσει να πολεμούν» στη ρωσική μεθοριακή περιοχή του Κουρσκ, συνέχισε ο Λι.

Σύμφωνα με αυτόν, η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών υπολογίζει σε 11.000 τον αριθμό των Βορειοκορεατών που έχουν σταλεί στη Ρωσία για τον πόλεμο και πιστεύει πως οι δυνάμεις αυτές «υφίστανται απώλειες».

Την παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε η Πιονγκγιάνγκ ούτε η Μόσχα. Η Βόρεια Κορέα ωστόσο ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα ήταν «σύμφωνη» με το διεθνές δίκαιο.

Οι δύο σύμμαχοι συνδέονται με συνθήκη αμοιβαίας άμυνας, την οποία επικύρωσαν πρόσφατα.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επιτάχυνση την δοκιμών όπλων από τη Βόρεια Κορέα μπορεί να ήταν προκαταρκτικό στάδιο για νέες αποστολές εξοπλισμών στη Ρωσία.

Η αυξανόμενη δέσμευση της Πιονγκγιάνγκ στο πλευρό της Μόσχας ώθησε την Σεούλ να μετακινηθεί όσον αφορά τη στάση της για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μη αποκλείοντας πλέον την απευθείας παράδοση όπλων στο Κίεβο.

