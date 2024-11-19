Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία για κλιμάκωση της σύγκρουσης, επικαλούμενες την εμπλοκή στρατευμάτων από τη Βόρεια Κορέα

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν σήμερα ότι η Ρωσία είναι αυτή που κλιμακώνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία με την ανάπτυξη στρατευμάτων από τη Βόρεια Κορέα μετά την προειδοποίηση της Μόσχας στην Ουάσινγκτον για την αυξανόμενη εμπλοκή της στον πόλεμο με αφορμή το πράσινο φως που φέρεται να έδωσε στο Κίεβο προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει σε συνέντευξη Τύπου ότι η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν αποφάσισε να επιτρέψει στην Ουκρανία να εξαπολύσει τέτοιες επιθέσεις, αλλά επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «πάντα θα τροποποιούν και θα προσαρμόζουν τις δυνατότητες που παρέχουν στην Ουκρανία όταν κρίνεται σκόπιμο».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, υποστήριξαν σε δηλώσεις τους σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το πράσινο φως στην Ουκρανία για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας δόθηκε εν είδει ανταπόδοσης στην εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη σύγκρουση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά, επιδιώκοντας να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι αυτή που κατ’ επανάληψη κλιμακώνει τη σύγκρουση», αντέτεινε ο Μίλερ, αναφερόμενος στους 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες που οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και έχουν εμπλακεί σε μάχες με ουκρανικές δυνάμεις

«Πρόκειται για τεράστια κλιμάκωση από τη Ρωσία, η οποία φέρνει ασιατικά στρατεύματα σε έναν πόλεμο στην Ευρώπη», είπε ο Μίλερ, συμπληρώνοντας ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα είναι σθεναρή. «Θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να λογοδοτήσει η Ρωσία για τις πράξεις της, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που οδηγούν σε κλιμάκωση» της σύγκρουσης, για τις οποίες ο Μίλερ είπε πως θα πρέπει να λογοδοτήσει επίσης η Βόρεια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

