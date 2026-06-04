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Χαοτικές σκηνές στη Γάζα, εννέα νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές - Βίντεο (σκληρές εικόνες)

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές καθώς μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, ήταν παγιδευμένη σε φλεγόμενο διαμέρισμα

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Γάζα

Οι άνθρωποι στην πόλη της Γάζας αιφνιδιάστηκαν καθώς οι επιθέσεις ξέσπασαν χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ πολλοί κοιμόντουσαν.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις Ισραηλινές επιδρομές (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών) και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στα σημεία καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε μία από τις πληγείσες περιοχές.

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές καθώς μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, ήταν παγιδευμένη μέσα σε φλεγόμενα διαμερίσματα.

Τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στους αποκλεισμένους και οι γιατροί δήλωσαν ότι πολλά θύματα αντιμετώπιζαν σοβαρά εγκαύματα.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται εν μέσω παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ και το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει περισσότερες από 3.000 παραβιάσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, αυτές οι παραβιάσεις έχουν οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 900 Παλαιστινίων και στον τραυματισμό περισσότερων από 2.000 άλλων.

Οι άνθρωποι φοβούνται ότι η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λωρίδα της Γάζας αεροπορική επιδρομή Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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