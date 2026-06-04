Οι άνθρωποι στην πόλη της Γάζας αιφνιδιάστηκαν καθώς οι επιθέσεις ξέσπασαν χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ πολλοί κοιμόντουσαν.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις Ισραηλινές επιδρομές (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών) και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στα σημεία καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε μία από τις πληγείσες περιοχές.

Palestinians in the Gaza Strip live yet another night of genocide and ethnic cleansing.



According to the latest toll, six civilians were killed and multiple others injured following at least three Israeli airstrikes on residential apartments in Gaza City in the middle of the… pic.twitter.com/2sdUpzEUqb — Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2026

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές καθώς μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, ήταν παγιδευμένη μέσα σε φλεγόμενα διαμερίσματα.

Τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στους αποκλεισμένους και οι γιατροί δήλωσαν ότι πολλά θύματα αντιμετώπιζαν σοβαρά εγκαύματα.

This was the scene in Gaza tonight ….



9 Palestinians were killed and others were injured in several strikes carried out by Israeli warplanes in Gaza City pic.twitter.com/Xerrj65I01 — ‏الـشـبـ𓂆ـراوي ‌‎#غـزَّة⁩ (@M_shebrawy3) June 4, 2026

Οι επιθέσεις συνεχίζονται εν μέσω παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ και το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει περισσότερες από 3.000 παραβιάσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, αυτές οι παραβιάσεις έχουν οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 900 Παλαιστινίων και στον τραυματισμό περισσότερων από 2.000 άλλων.

Οι άνθρωποι φοβούνται ότι η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.

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Πηγή: skai.gr

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