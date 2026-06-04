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Η Κίνα απαγορεύει σε βουλευτές της Νέας Ζηλανδίας την είσοδο στην επικράτειά της έπειτα από επίσκεψή τους στην Ταϊβάν

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε «κατάπληκτος» για την απόφαση αυτή κι έδωσε εντολή να τεθεί το ζήτημα σε κινέζους διπλωμάτες

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Winston Peters

Η Κίνα προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης εισόδου στην επικράτειά της σε ομάδα νεοζηλανδών βουλευτών οι οποίοι συμμετείχαν σε επίσκεψη στην Ταϊβάν τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ουέλιγκτον.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Νέας Ζηλανδίας, ο Ουίνστον Πίτερς, δήλωσε «κατάπληκτος» για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, κι έδωσε εντολή να τεθεί το ζήτημα σε κινέζους διπλωμάτες, τόσο στο Πεκίνο όσο και στην Ουέλιγκτον.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νέα Ζηλανδία Ταϊβάν
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