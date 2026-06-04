Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν θα τελειώσει μόνο «όταν τελειώσει και στον Λίβανο».

«Έχουμε την ίδια θέση όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και την ίδια θέση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Mayadeen, την οποία κοινοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

In an exclusive interview for Al Mayadeen, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said those who believed the martyrdom of Resistance leaders would lead to collapse had miscalculated.



While describing the loss of martyrs Sayyed Hassan Nasrallah and Sayyed Ali Khamenei as "a… pic.twitter.com/ASWs6murRZ — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 3, 2026

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο - μια διάταξη που έχει απειλήσει να διαταράξει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των ΗΠΑ με την Τεχεράνη.

Ο Αραγτσί είπε επίσης ότι το τέλος του πολέμου πρέπει να σημαίνει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ στοχεύει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ από τις αρχές Μαρτίου.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση της κατάπαυσης των πυρών της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της από το νότιο Λίβανο.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, πρέπει να συμμετάσχουν στον εθνικό διάλογο για την επίλυση των εσωτερικών ζητημάτων του Λιβάνου.

«Ο κόσμος πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου», είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να διαλύσει την οργάνωση και να δολοφονήσει τους ηγέτες της την έχουν μόνο ενισχύσει.

Ο Αραγτσί υπέδειξε ότι το Ιράν θα βοηθήσει στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας μόλις συμβεί αυτό.

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Πηγή: skai.gr

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