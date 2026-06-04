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Εντοπισμός και διάσωση 38 μεταναστών νότια της Γαύδου

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ προχώρησε στην περισυλλογή και διάσωση των 38 ατόμων - Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας

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Σκάφος Λιμενικού

Λέμβος με 38 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Μετανάστες Γαύδος Μεταναστευτικό
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