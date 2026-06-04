Νέα δημοσιονομική ευελιξία αποκτά η Ελλάδα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι της χώρας.

Η πρόβλεψη δημιουργεί περιθώριο δαπανών έως 745 εκατ. ευρώ ετησίως και συνολικά περίπου 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, δίνοντας τη δυνατότητα υλοποίησης κρίσιμων ενεργειακών έργων εκτός των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών.

Η νέα ευελιξία έρχεται να συμπληρώσει τη ρήτρα διαφυγής που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, διευρύνοντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και ενισχύοντας τις δυνατότητες των κρατών-μελών να προχωρήσουν σε στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης.

Ωστόσο, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες οι οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικά μέτρα που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αντίθετα, προκρίνει επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα, υποδομές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης των καταναλωτών μέσω μέτρων που συμβάλλουν στη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις από το Παρίσι, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι «η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε παράλληλα την ανάγκη ορθής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι «πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα».

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΟΣΑ, ο υπουργός παρενέβη στην ολομέλεια με θέμα την εξισορρόπηση των στόχων και των επιπτώσεων της βιομηχανικής πολιτικής, ενώ συμμετείχε και ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική συνεδρίαση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη βιομηχανική πολιτική.

Πηγή: skai.gr

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