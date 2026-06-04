Σε τροχιά σύγκρουσης ο ΣΥΡΙΖΑ – Τι θα πει ο Φάμελλος το Σάββατο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δυο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τα «στρατόπεδα» στον ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονται. Αύριο το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. Όσα θα ειπωθούν στο όργανο θα αποτελέσουν τον οδηγό για τη σύγκρουση του Σαββάτου.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα εμφανιστεί πολύ πιο προωθητικός στην ομιλία του σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα επισημάνει δηλαδή την κινητικότητα που προκάλεσε στον προοδευτικό χώρο ο πρώην πρωθυπουργός με την ανακοίνωση του κόμματός του εστιάζοντας στην ανάγκη συμπόρευσης μαζί του.

Οι ίδιες πηγές περιγράφουν πως ο πρόεδρος του κόμματος θα είναι συγκεκριμένος για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Το ερώτημα που ακόμα υπάρχει είναι τι θα πει σε σχέση με την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το «στρατόπεδο» της μειοψηφίας με τον Παύλο Πολάκη αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις από τον Σωκράτη Φάμελλο. Θα φτάσουν οι πιο «θερμόαιμοι» μέχρι την αμφισβήτηση του; Ο χανιώτης βουλευτής έχει διαμηνύσει πως θα βρεθεί στις συνεδριάσεις παρά τη διαγράφη του.

Οι εξελίξεις τρέχουν στην Κουμουνδούρου η οποία δεν θα μπορούσε να μείνει άλλο σε ακινησία. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων με πολλά στελέχη το προηγούμενο διάστημα να πιέζουν τον πρόεδρο του κόμματος.

Οι δημοσκοπήσεις, άλλωστε δείχνουν τον ΣΥΡΖΑ να βρίσκεται πλέον κάτω από τη ζώνη του 3%.

Πηγή: skai.gr

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