Πηγές του Υπουργείου Άμυνας διαψεύδουν τις φήμες για πώληση του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σημεώνουν ότι τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα

Υπουργείο Άμυνας

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί δήθεν «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος». Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

